Понеділок, 2 Грудня, 2024
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Наслідки російської атаки на Тернопіль: загинула людина, багато руйнувань

Денис Молотов
Денис Молотов
Наслідки російської атаки на Тернопіль: загинула людина, багато руйнувань

У ніч на понеділок, 2 грудня, російські окупанти атакували Тернопіль, завдавши удару безпілотником по багатоповерховому житловому будинку. Внаслідок цієї атаки загинула одна людина, ще троє отримали поранення. Про це повідомила пресслужба ДСНС, оприлюднивши фото та відео наслідків ворожого повітряного удару.

Як зазначають рятувальники, удар дрона-камікадзе спричинив масштабну пожежу у багатоквартирному будинку.

📢 «Загинула одна людина, троє отримали поранення, близько 100 мешканців евакуйовано. Вибуховою хвилею пошкоджені вікна сусідніх будівель, школи та 20 автомобілів», – йдеться в офіційному повідомленні.

На місці працюють рятувальники та психологи, а для постраждалих облаштовано мобільний пункт незламності. За попередніми даними, внаслідок атаки:

  • Пошкоджено 33 квартири у будинку, в який влучив дрон;
  • У школі поблизу знищено 57 віконних склопакетів;
  • Уламки завдали шкоди ще двом квартирам у сусідньому будинку;
  • Ушкоджень зазнали 20 автомобілів, припаркованих поруч.

📢 «94 жителі були евакуйовані з будинку, в який влучив безпілотник. Жінка, чоловік якої загинув, отримала опіки», – розповів В’ячеслав Негода. Постраждалих тимчасово розмістять у місцевих готелях.

📌 Раніше ЗМІ повідомляли, що внаслідок російської дронової атаки на Тернопіль зайнявся багатоповерховий житловий будинок, що призвело до загибелі однієї людини та поранень кількох мешканців.

📌 Також напередодні стало відомо, що у Херсоні російські загарбники здійснили атаку дроном на громадський транспорт, що призвело до загибелі трьох мирних мешканців. Усіх постраждалих доставлено до медичних закладів, де їм надали необхідну допомогу.

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