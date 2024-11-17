Наслідки масованої російської атаки у Києві – КМВА

Війська росії здійснили масштабну комбіновану атаку на Україну 17 листопада, використавши ракети та дрони. У Києві через повітряні тривоги, що двічі оголошувались, мешканці столиці провели майже п’ять годин у сховищах. Про це повідомила Київська міська військова адміністрація у неділю, 17 листопада, на своєму Телеграм-каналі.

📢 «Востаннє такий потужний удар ворог завдав майже три місяці тому. Для атаки на мирні українські міста, зокрема і Київ, противник застосував крилаті ракети Х-101/55 з бортів стратегічної авіації Ту-95МС, аеробалістичні ракети Кинджал з МіГ-31К, балістичні ракети Іскандер-М(KN-23), ракети Циркон, крилаті ракети Калібр з акваторії Чорного моря, ударні БпЛА. Під ударом опинилася практично вся територія України», — заявив начальник КМВА Сергій Попко.

Він також підкреслив, що у повітряному просторі Києва сили ППО знищили кілька крилатих ракет Х-101/55, аеробалістичні ракети «Кинджал», балістичні ракети «Іскандер-М (KN-23)», а також, імовірно, гіперзвукову ракету типу «Циркон». Крім цього, було збито до десяти ударних дронів.

Також зазначено, що за вказівкою «Укренерго», екстрені відключення світла у Києві було скасовано.

Наслідки ударів

Внаслідок атаки у Печерському районі столиці пошкоджено п’ятиповерховий житловий будинок. У Голосіївському та Дніпровському районах уламки впали на відкриту територію та нежитлові приміщення.

📢 «Достеменно відомо про одну постраждалу із забійною раною голови, її в задовільному стані було госпіталізовано до лікарняного закладу», — додав Попко.

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☝️ Нагадаємо, що 17 листопада російські війська здійснили одну з наймасованіших повітряних атак, використавши близько 120 ракет і десятки дронів.

📌 Також на Дніпропетровщині загинули двоє працівників залізниці. Крім того, кілька залізничних ділянок на півдні, заході та північному сході України залишилися без електропостачання. Про це повідомили в «Укрзалізниці».