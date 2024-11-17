Загинули двоє залізничників на Дніпропетровщині через масовану атаку рф

Масований російський ракетний обстріл 17 листопада призвів до трагічних наслідків на Дніпропетровщині: загинули двоє працівників залізниці. Крім того, кілька залізничних ділянок на півдні, заході та північному сході України залишилися без електропостачання. Про це повідомили в «Укрзалізниці».

📢 «Маємо сумну звістку з Дніпропетровщини. Внаслідок ворожого обстрілу депо загинули двоє залізничників. Ще троє наших колег поранено, їх стан наразі задовільний», — наголосили в компанії.

Ситуація з пасажирськими поїздами

Станом на 9:42 у зв’язку з пошкодженням інфраструктури із затримкою рухалися такі поїзди:

№51 Запоріжжя — Одеса;

№207 Харків — Одеса;

№25/135 Ясіня, Чернівці — Одеса;

№78 Ковель — Одеса;

№87 Запоріжжя — Ковель;

№59 Харків — Одеса.

До 10:20 рух усіх пасажирських поїздів було повністю відновлено.

📢 «Знеструмлені дільниці колій підключено до сусідніх підстанцій, більшість поїздів продовжують рух штатними електровозами. На дільницях, де електропостачання поки не відновлено, поїзди рухаються під резервними тепловозами», — зазначили в «Укрзалізниці».

Загальні наслідки російської масованої атаки

☝️ Нагадаємо, 17 листопада російські війська завдали масованого удару по території України, використовуючи дрони та ракети. Через цю атаку в країні було запроваджено режим екстрених відключень електроенергії.

📌Також було повідомлено, що на Одещині тривають серйозні перебої з постачанням електроенергії, тепла та води, викликані масованою повітряною атакою російських окупантів. У регіоні впроваджено екстрені відключення електрики за розпорядженням «Укренерго». Загинули дві людини, ще одного 17-річного хлопця було поранено.