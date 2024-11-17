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Загинули двоє залізничників на Дніпропетровщині через масовану атаку рф

Денис Молотов
Денис Молотов
Загинули двоє залізничників на Дніпропетровщині через масовану атаку рф

Масований російський ракетний обстріл 17 листопада призвів до трагічних наслідків на Дніпропетровщині: загинули двоє працівників залізниці. Крім того, кілька залізничних ділянок на півдні, заході та північному сході України залишилися без електропостачання. Про це повідомили в «Укрзалізниці».

📢 «Маємо сумну звістку з Дніпропетровщини. Внаслідок ворожого обстрілу депо загинули двоє залізничників. Ще троє наших колег поранено, їх стан наразі задовільний», — наголосили в компанії.

Ситуація з пасажирськими поїздами

Станом на 9:42 у зв’язку з пошкодженням інфраструктури із затримкою рухалися такі поїзди:

  • №51 Запоріжжя — Одеса;
  • №207 Харків — Одеса;
  • №25/135 Ясіня, Чернівці — Одеса;
  • №78 Ковель — Одеса;
  • №87 Запоріжжя — Ковель;
  • №59 Харків — Одеса.

До 10:20 рух усіх пасажирських поїздів було повністю відновлено.

📢 «Знеструмлені дільниці колій підключено до сусідніх підстанцій, більшість поїздів продовжують рух штатними електровозами. На дільницях, де електропостачання поки не відновлено, поїзди рухаються під резервними тепловозами», — зазначили в «Укрзалізниці».

Загинули двоє залізничників на Дніпропетровщині через масовану атаку рф

Загальні наслідки російської масованої атаки

☝️ Нагадаємо, 17 листопада російські війська завдали масованого удару по території України, використовуючи дрони та ракети. Через цю атаку в країні було запроваджено режим екстрених відключень електроенергії.

📌Також було повідомлено, що на Одещині тривають серйозні перебої з постачанням електроенергії, тепла та води, викликані масованою повітряною атакою російських окупантів. У регіоні впроваджено екстрені відключення електрики за розпорядженням «Укренерго». Загинули дві людини, ще одного 17-річного хлопця було поранено.

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