Загинули двоє залізничників на Дніпропетровщині через масовану атаку рф

Масований російський ракетний обстріл 17 листопада призвів до трагічних наслідків на Дніпропетровщині: загинули двоє працівників залізниці. Крім того, кілька залізничних ділянок на півдні, заході та північному сході України залишилися без електропостачання. Про це повідомили в «Укрзалізниці».
📢 «Маємо сумну звістку з Дніпропетровщини. Внаслідок ворожого обстрілу депо загинули двоє залізничників. Ще троє наших колег поранено, їх стан наразі задовільний», — наголосили в компанії.
Ситуація з пасажирськими поїздами
Станом на 9:42 у зв’язку з пошкодженням інфраструктури із затримкою рухалися такі поїзди:
- №51 Запоріжжя — Одеса;
- №207 Харків — Одеса;
- №25/135 Ясіня, Чернівці — Одеса;
- №78 Ковель — Одеса;
- №87 Запоріжжя — Ковель;
- №59 Харків — Одеса.
До 10:20 рух усіх пасажирських поїздів було повністю відновлено.
📢 «Знеструмлені дільниці колій підключено до сусідніх підстанцій, більшість поїздів продовжують рух штатними електровозами. На дільницях, де електропостачання поки не відновлено, поїзди рухаються під резервними тепловозами», — зазначили в «Укрзалізниці».
Загальні наслідки російської масованої атаки
☝️ Нагадаємо, 17 листопада російські війська завдали масованого удару по території України, використовуючи дрони та ракети. Через цю атаку в країні було запроваджено режим екстрених відключень електроенергії.
📌Також було повідомлено, що на Одещині тривають серйозні перебої з постачанням електроенергії, тепла та води, викликані масованою повітряною атакою російських окупантів. У регіоні впроваджено екстрені відключення електрики за розпорядженням «Укренерго». Загинули дві людини, ще одного 17-річного хлопця було поранено.