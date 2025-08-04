Народному депутату Кузнєцову обрано запобіжний захід

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) ухвалив рішення щодо обрання запобіжного заходу для народного депутата, який фігурує в розслідуванні про масштабну корупцію під час закупівлі безпілотників (БпЛА) і засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ) для військових ЗСУ державним коштом. Про це 4 серпня поінформувала Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП).

☝️ Хоча у повідомленні САП ім’я підозрюваного не вказано, за даними матеріалів слідства йдеться про Олексія Кузнєцова — депутата від фракції «Слуга народу». Він потрапив до Верховної Ради за результатами парламентських виборів 2019 року (виборчий округ № 106, м. Сєвєродонецьк, частина м. Кадіївка, частина Попаснянського району).

📢 «Суд частково погодився з позицією прокурора САП та застосував до підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 8 млн грн застави», – зазначено у повідомленні прокуратури.

У САП також уточнили, що нині триває розгляд питання про можливе оскарження цього рішення. Оскільки відомо, що прокурори вимагали встановити розмір застави у 30 мільйонів гривень.

☝️ Нагадаємо, 2 серпня шостий президент України Володимир Зеленський повідомив про викриття масштабної корупційної схеми у сфері оборонних закупівель. Заява пролунала після зустрічі глави держави з директором НАБУ Семеном Кривоносом та керівником САП Олександром Клименком.

Невдовзі після цього НАБУ і САП розкрили подробиці кримінального провадження. Як стало відомо, серед підозрюваних – народний депутат Олексій Кузнєцов та ексголова Мукачівської РДА (та Луганської ОВА: 25 жовтня 2019 — 15 березня 2023) Сергій Гайдай, якого було звільнено напередодні.

Сьогодні антикорупційні органи офіційно оголосили підозри основним учасникам цієї гучної корупційної справи.