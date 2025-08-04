Понеділок, 4 Серпня, 2025
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Народному депутату Кузнєцову обрано запобіжний захід

Денис Молотов
Денис Молотов
Народному депутату Кузнєцову обрано запобіжний захід

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) ухвалив рішення щодо обрання запобіжного заходу для народного депутата, який фігурує в розслідуванні про масштабну корупцію під час закупівлі безпілотників (БпЛА) і засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ) для військових ЗСУ державним коштом. Про це 4 серпня поінформувала Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП).

☝️ Хоча у повідомленні САП ім’я підозрюваного не вказано, за даними матеріалів слідства йдеться про Олексія Кузнєцова — депутата від фракції «Слуга народу». Він потрапив до Верховної Ради за результатами парламентських виборів 2019 року (виборчий округ № 106, м. Сєвєродонецьк, частина м. Кадіївка, частина Попаснянського району).

📢 «Суд частково погодився з позицією прокурора САП та застосував до підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 8 млн грн застави», – зазначено у повідомленні прокуратури.

У САП також уточнили, що нині триває розгляд питання про можливе оскарження цього рішення. Оскільки відомо, що прокурори вимагали встановити розмір застави у 30 мільйонів гривень.

☝️ Нагадаємо, 2 серпня шостий президент України Володимир Зеленський повідомив про викриття масштабної корупційної схеми у сфері оборонних закупівель. Заява пролунала після зустрічі глави держави з директором НАБУ Семеном Кривоносом та керівником САП Олександром Клименком.

Невдовзі після цього НАБУ і САП розкрили подробиці кримінального провадження. Як стало відомо, серед підозрюваних – народний депутат Олексій Кузнєцов та ексголова Мукачівської РДА (та Луганської ОВА: 25 жовтня 2019 — 15 березня 2023) Сергій Гайдай, якого було звільнено напередодні.

Сьогодні антикорупційні органи офіційно оголосили підозри основним учасникам цієї гучної корупційної справи.

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