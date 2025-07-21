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Наймасштабніший обстріл Івано-Франківська з 2022 року

Денис Молотов
Денис Молотов
Наймасштабніший обстріл Івано-Франківська з 2022 року

У ніч на 21 липня Івано-Франківськ зазнав наймасштабнішої повітряної атаки від початку повномасштабної війни. Як повідомив міський голова Руслан Марцінків, місто та прилеглі населені пункти стали мішенню комбінованого обстрілу з боку росії. Ворог застосовував як ракети, так і ударні безпілотники типу «Shahed».

Унаслідок обстрілу щонайменше три села Франківської громади постраждали. За попередніми даними, пошкоджено цивільну інфраструктуру, зокрема житлові будинки: вибиті вікна, пробиті дахи, зруйновані прибудинкові конструкції. На щастя, обійшлося без загиблих, проте є постраждалі — мешканці з легкими травмами отримали медичну допомогу.

Голова громади зазначив, що загалом по місту та околицях було завдано значної кількості ударів. Протиповітряна оборона спрацювала ефективно, і саме завдяки її роботі вдалося уникнути ще серйозніших наслідків.

На місцях уражень оперативно працювали рятувальні служби, медики та Муніципальна аварійно-рятувальна служба. Усі наслідки обстрілу вже обстежуються, а міська влада обіцяє повністю компенсувати завдані збитки мешканцям. Для цього створено окрему комісію, заяви приймають у всіх ЦНАПах громади, зокрема в сільських.

Марцінків також наголосив на важливості перебування в укриттях під час тривоги. За офіційними даними, уночі в укриттях, включно зі шкільними, перебувало лише 74 людини. Це вкрай низький показник для громади, де 45 освітніх закладів готові приймати людей під час загрози. Мер закликав мешканців відповідальніше ставитися до власної безпеки.

На тлі нічної атаки на Івано-Франківськ росія також завдала ударів по інших містах України. У Києві зафіксовані пожежі в чотирьох районах столиці, загинула одна людина, пошкоджено вхід до станції метро “Лук’янівська”. У Харкові — 12 влучань і масштабні пожежі.

Повітряна тривога по всій Україні тривала понад 4 години. Протиповітряна оборона знищила значну частину ворожих цілей, але окремі об’єкти не вдалося вберегти від ураження.

👉 Також нагадаємо, що в ніч на 20 липня, близько 00:30, Запорізька область знову опинилася під ворожим обстрілом. За даними голови обласної військової адміністрації (ОВА) Івана Федорова, російські дрони атакували регіон, спричинивши масштабні руйнування та поранення серед мирного населення.

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