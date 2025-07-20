Нічна атака на Запоріжжя: є поранені, зруйновано будинки

У ніч на 20 липня, близько 00:30, Запорізька область знову опинилася під ворожим обстрілом. За даними голови обласної військової адміністрації (ОВА) Івана Федорова, російські дрони атакували регіон, спричинивши масштабні руйнування та поранення серед мирного населення. Відомо, що росіяни атакували за допомогою ударних БпЛА типу «Shahed», а також безпілотними літальними апаратами інших типів.

📍 Ключові наслідки атаки:

Пошкоджено щонайменше сім приватних будинків ;

Зафіксовано кілька пожеж , спричинених вибухами;

, спричинених вибухами; Поранено щонайменше трьох жінок віком від 64 до 73 років;

віком від 64 до 73 років; Вибиті вікна, зруйновані дахи, пошкоджені фасади як у приватних оселях, так і в багатоповерхівках.

⚠️ Іван Федоров закликав мешканців залишатися в укриттях. Підтверджено, що ворожі «шахеди» летіли з північного напрямку і атакували кілька хвиль поспіль.

О 01:45 було повідомлено перші офіційні підсумки: вибухи завдали значної шкоди інфраструктурі, одна людина постраждала, декілька будівель зазнали ушкоджень. У Приморському, що у Василівському районі, безпілотник влучив у житловий будинок, поранивши двох жінок. Постраждалі отримали першу медичну допомогу.

📢 «Внаслідок атаки БпЛА пошкоджені приватні будинки. Сталося кілька займань. Дістала поранень одна людина. Інші наслідки встановлюються», – зазначив Федоров, сповістивши за кілька хвилин про відбій повітряної тривоги.

Два удари з РСЗВ та щонайменше 14 ударних безпілотників атакували вночі Запоріжжя та Запорізький район. Внаслідок атаки понівечені кілька приватних будинків, пошкоджені вікна та фасад у багатоповерхівці. Виникли пожежі. За уточненими даними поранена 69-річна жінка. Їй надається вся необхідна допомога.

📢 «За уточненою інформацією у Запорізькому районі внаслідок нічної ворожої атаки вибуховою хвилею пошкоджені сім приватних будинків. У них вибиті двері, скло на вікнах, пробитий дах. Жінка, постраждала внаслідок атаки від госпіталізації відмовилась», – повідомив оновлену інформацію очільник ОВА.

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🔁 Це не перша подібна атака:

▪️ 18 липня у Запоріжжі зафіксували пожежі після удару кількох «шахедів»,

▪️ 15 липня російський дрон пошкодив багатоповерхівку.