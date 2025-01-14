Найбільша нафтосервісна компанія SLB полишає росію – ЗМІ

Одна з найбільших провідних енергетичних корпорацій США, SLB (більш відома як Schlumberger), змушена згортати свою діяльність на росії. Це сталось через введення нових масштабних санкцій, які були спрямовані на нафтову галузь рф. Про це повідомило видання Financial Times.

Двоє членів Конгресу США, Ллойд Доггетт та Джейк Окінклосс, зазначили, що компанії SLB необхідно залишити російський ринок. Тільки так вона зможе уникнути порушень нових санкційних обмежень, запроваджених адміністрацією президента Джо Байдена 10 січня.

Нові санкції забороняють надання будь-яких послуг у нафтовій галузі для суб’єктів, які перебувають на росії, з 27 лютого.

Звернення до SLB із закликом залишити росію пролунали на тлі занепокоєння тим, що деякі західні компанії, попри тривалу війну росії проти України, продовжують співпрацювати з російськими енергетичними проєктами.

На офіційний запит щодо нових санкцій компанія SLB не відповіді не надала. Однак на своєму вебсайті вона наголосила, що суворо дотримується чинних санкційних обмежень.

Попри те, що в розпорядженні Міністерства фінансів США прямо не згадуються ані SLB, ані її російська дочірня структура, експерти відзначають високі юридичні ризики для компанії у разі подальшої роботи на росії.

📢 «Будь-яка розумна інтерпретація нового документа Міністерства фінансів, яке ‘перекриває доступ до послуг США, повʼязаних із видобутком сирої нафти’, означатиме виведення американських нафтосервісних компаній з росії», — заявив Ллойд Доггетт, член Конгресу від Демократичної партії в Техасі.

☝️ Раніше влада США оголосила про масштабні санкції, спрямовані проти понад 400 фізичних осіб і організацій енергетичного сектору росії. Іноземні компанії, прямо чи опосередковано, продовжували фінансувати військову агресію кремля.