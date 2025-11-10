Над АЕС Doel у Бельгії зафіксували появу трьох дронів

Над атомною електростанцією (АЕС) Doel у Бельгії помітили три безпілотники. Про це 9 листопада повідомив речник енергетичної компанії Engie, яка є оператором станції, передає Deutsche Welle.

За його словами, інцидент не вплинув на роботу енергетичного об’єкта, однак про нього негайно поінформували відповідні органи влади.

☝️ Електростанція Doel розташована неподалік Антверпена — одного з ключових промислових центрів країни.

Раніше, 6 листопада, дрони також помітили поблизу аеропортів Брюсселя та Бірсет, який знаходиться поруч із Льєжем. Тоді польоти були тимчасово обмежені з міркувань безпеки.

Нагадаємо, що під час засідання Національної ради безпеки Бельгії 6 листопада було ухвалено рішення створити Національний центр безпеки повітряного простору, який має розпочати роботу до 1 січня 2026 року.

👉 Також 2 листопада У Бельгії над авіабазою Кляйне-Брогель, де розташовується американська ядерна зброя, було помічено невідомі дрони.