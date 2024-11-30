Неділя, 1 Грудня, 2024
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИКРИМІНАЛ
КРИМІНАЛ

На Закарпатті вибух гранати забрав життя трьох людей

Денис Молотов
Денис Молотов
На Закарпатті вибух гранати забрав життя трьох людей

У селі Малий Березний на Закарпатті вибух гранати в житловому будинку призвів до загибелі трьох людей, а 14-річний підліток залишився сиротою. Про це повідомила поліція Закарпатської області.

За інформацією правоохоронців, трагедія сталася ввечері 29 листопада. О 22:39 до поліції звернувся підліток, який виявив тіло свого дідуся на підлозі в одній із кімнат. Через шок він не зміг детально пояснити обставини події.

На місці поліцейські знайшли тіла трьох людей: 29-річної матері хлопця, 55-річної бабусі та 70-річного дідуся.

Слідство встановило, що того вечора загиблі вживали алкоголь. Під час застілля 29-річна жінка взяла в руки гранату невідомого походження, зірвала запобіжне кільце, після чого стався вибух гранати. Усі троє людей, які знаходились в цьому приміщенні, загинули на місці.

Крім того, у будинку виявили ще три гранати, які були сховані в іншій кімнаті. Правоохоронці встановлюють їх походження.

Раніше у Броварах Київської області також стався вибух у квартирі. Постраждала 52-річна жінка. Попередньо з’ясовано, що вибухнула граната.

☝️ Також нагадаємо, що 26-річний військовослужбовець,  якого підозрюють у вбивстві та замаху на життя поліцейських у Вінницькій області, заявив, що планував “відключити” правоохоронця, щоб приховати в багажнику гранати, проте неочікувано для нього вийшов другий поліцейський і він почав стріляти у нього. 26-річний Віталій під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу визнав, що вбив людину.

Попередня стаття
Судитимуть трьох «депутатів» із так званої «народної ради лнр»
- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

СТРІЧКА НОВИН

153 бойових зіткнень за добу: де окупанти намагаються прорвати оборону ЗСУ – Генштаб

ВІЙНА

Росіяни скидають вибухівку з дронів на людей в Херсоні: багато поранених, є загиблі

ВІЙНА

В Україні дозволили бронювати стоматологів та протезистів: які ще зміни ухвалив Кабмін

ПОДІЇ

Удар по Нікопольському району: загинув 38-річний чоловік

ВІЙНА

Жоден з російських безпілотників не досяг цілі – ПС

ВІЙНА

На фронті відбулось 192 боєзіткнення, найгарячіше було на Курахівському напрямку – Генштаб

ВІЙНА

Зеленський обговорив із делегацією країн Латинської Америки співпрацю в захисті України

ПОДІЇ

На фронті відбулось 172 бойових зіткнення: найгарячіше на Покровському і Курахівському напрямках – Генштаб

ВІЙНА

У США готові зняти санкції з рф задля мирної угоди з Україною – ЗМІ

ПОДІЇ

Міністр оборони рф приїхав в КНДР для переговорів: що відомо

ПОДІЇ
Завантажити більше
- Реклама-

НОВИНИ

Завантажити більше
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ПАРТНЕРИ

client-image
ЛЖСІ_логотип

ВАЖЛИВО

ПОДІЇ

КАТЕГОРІЇ

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ