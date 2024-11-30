На Закарпатті вибух гранати забрав життя трьох людей

У селі Малий Березний на Закарпатті вибух гранати в житловому будинку призвів до загибелі трьох людей, а 14-річний підліток залишився сиротою. Про це повідомила поліція Закарпатської області.

За інформацією правоохоронців, трагедія сталася ввечері 29 листопада. О 22:39 до поліції звернувся підліток, який виявив тіло свого дідуся на підлозі в одній із кімнат. Через шок він не зміг детально пояснити обставини події.

На місці поліцейські знайшли тіла трьох людей: 29-річної матері хлопця, 55-річної бабусі та 70-річного дідуся.

Слідство встановило, що того вечора загиблі вживали алкоголь. Під час застілля 29-річна жінка взяла в руки гранату невідомого походження, зірвала запобіжне кільце, після чого стався вибух гранати. Усі троє людей, які знаходились в цьому приміщенні, загинули на місці.

Крім того, у будинку виявили ще три гранати, які були сховані в іншій кімнаті. Правоохоронці встановлюють їх походження.

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Раніше у Броварах Київської області також стався вибух у квартирі. Постраждала 52-річна жінка. Попередньо з’ясовано, що вибухнула граната.

☝️ Також нагадаємо, що 26-річний військовослужбовець, якого підозрюють у вбивстві та замаху на життя поліцейських у Вінницькій області, заявив, що планував “відключити” правоохоронця, щоб приховати в багажнику гранати, проте неочікувано для нього вийшов другий поліцейський і він почав стріляти у нього. 26-річний Віталій під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу визнав, що вбив людину.