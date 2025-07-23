На тлі протестів Буданов виступив за діалог і спільну мету

Керівник Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України Кирило Буданов закликав до єдності та відповідальності в умовах війни. Про це він написав у своєму Telegram-каналі в ніч на середу, 23 липня.

📢 «Українська історія навчила нас – нація програє, якщо її розривають внутрішні суперечності. В нас одна спільна біда, один ворог. Тож вирішувати внутрішні суперечності варто шляхом відкритого діалогу для досягнення єдиної спільної мети – відстояти нашу країну», – заявив Буданов.

Він підкреслив, що Україну здатні врятувати «сильні військо та інституції». За словами очільника воєнної розвідки, українці мають проявити мудрість і відповідальність у критичний момент.

Заява Буданова прозвучала на тлі суспільного обурення та протестів, викликаних ухваленим 22 липня законом, який обмежує незалежність НАБУ та САП і фактично підпорядковує антикорупційні органи Генеральній прокуратурі.

У Києві та інших містах пройшли акції протесту. Попри тиск громадськості, закон оперативно підписали спікер Руслан Стефанчук і шостий президент України Володимир Зеленський.