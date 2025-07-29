На росії відповіли Трампу щодо миру з Україною

На росії офіційно відреагували на заяву президента США Дональда Трампа щодо скорочення термінів для укладання мирної угоди з Україною. Проте, змін у своїй політиці там не планують. Про це 29 липня заявив речник кремля дмитро пєсков у коментарі російським державним ЗМІ.

📢 «Ми взяли до відома вчорашні заяви президента Трампа», — сказав пєсков. При цьому він наголосив, що росія не змінює курсу й продовжує ведення так званої «спеціальної військової операції» — евфемізму, яким кремль досі називає повномасштабну агресію та геноцидну війну проти України.

Російський посадовець також повторив традиційний наратив про «відданість мирному процесу». Він заявив, що рф нібито прагне врегулювання «конфлікту навколо України», не згадуючи про відповідальність за вторгнення та масові злочини.

📢 У відповідь на пряме питання щодо слів Трампа про втрату інтересу до розмов із путіним, пєсков утримався від оцінок, знову обмежившись формулюванням: «Я хотів би уникнути якихось оцінок. Ще раз повторюю, ми взяли до відома заяви президента Трампа».

Він також підтвердив, що на цей час переговори щодо можливої зустрічі між путіним і Трампом не ведуться. Окрім того, речник кремля визнав відсутність прогресу у відносинах із Вашингтоном.

📢 «Є, звичайно, уповільнення, дійсно, і поки що процес нормалізації йде, скажімо так, “ні хитко, ні валко”. Звичайно, хотілося б бачити велику динаміку, ми в цьому зацікавлені. Але тут, для того, щоб просуватися, потрібні імпульси з двох сторін», – зазначив пєсков.

Раніше, 28 липня, Дональд Трамп зробив гучну заяву: він скорочує відведений ним путіну термін для досягнення миру з 50 днів до 10–12. За його словами, він вже знає, якою буде відповідь російського диктатора, і більше не має бажання вести з ним перемовини. Про це він сказав під час зустрічі з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером у Шотландії, передає видання Укрінформ в понеділок, 28 липня.

«Я вже не зацікавлений у новій зустрічі чи телефонній розмові з путіним про Україну», — зазначив Трамп. Він також додав, що щонайменше тричі були спроби досягти припинення вогню, але всі вони зазнали краху через дії російського диктатора.