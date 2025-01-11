На росії в Татарстані евакуювали НПЗ через атаку дронів – ЦПД

У Татарстані зафіксовано новий випадок ураження одного з найбільших нафтопереробних заводів на росії – «Танеко». Про це у своєму Telegram-каналі повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко в суботу, 11 січня.

📢 «Танеко є одним із найбільших і найсучасніших НПЗ у рф, з потужністю переробки понад 16 мільйонів тонн нафти на рік», – зазначив він.

За словами Коваленка, цей завод, розташований у місті Нижньокамськ, має стратегічне значення, оскільки забезпечує паливом російську армію.

📢 «Вибивання НПЗ та нафтобаз напряму впливає на здатність рф вести інтенсивну війну», – підкреслив посадовець.

Коваленко також нагадав, що у квітні 2024 року під час атаки безпілотника на цей НПЗ було пошкоджено установку первинної переробки нафти.

📢 «Відстань від фронту понад 1000 км», – додав він.

Тим часом на росії також прокоментували удар по стратегічному НПЗ у Татарстані.

👀 «Евакуація пройшла за відпрацьованою схемою. Відеокадри, на яких видно свічення, – це робота факелів, зазначили у пресслужбі РТ. Також раніше було введено тимчасові обмеження на прийом та випуск повітряних суден в аеропорту Нижньокамська», – повідомили росЗМІ.

☝️ Нагадаємо, сьогодні вночі на росії заявили про масовану атаку дронів. За даними російського міноборони, їхня система ППО нібито збила 85 безпілотників.

Через загрозу нападів дронів у трьох містах на росії – Казані, Нижньокамську та Ульяновську – тимчасово закрили аеропорти.