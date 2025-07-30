На росії Камчатку сколихнули два потужніші землетруси

У ніч проти середи, 30 липня, біля узбережжя Камчатського півострова на росії сталися одразу два сильні землетруси. Перший підземний поштовх мав потужність 8,7 бала, другий – 5,8 бала за шкалою Рихтера. Про це повідомили CNN, а також низка російських медіа й Telegram-каналів.

Серія підземних поштовхів спричинила виникнення потужного цунамі, яке досягало до 4 метрів у висоту. Воно обрушилося на Курильські острови, затопивши частину прибережних територій. У місті Північно-Курильськ було негайно оголошено евакуацію. Місцева влада вивозить мешканців у безпечні зони.

Попередні дані свідчать, що цунамі могло зачепити військову базу Тихоокеанського флоту рф, розташовану у селищі Вілково. Однак наразі офіційних підтверджень цьому немає. У місті Петропавловськ-Камчатський стихія вже спричинила руйнування: в одному з дитячих садків обвалилася стіна. Інформації про загиблих або постраждалих поки що не надходило.

Геологічна служба США оперативно підтвердила факт землетрусу. Вона також видала попередження про можливість цунамі для Гавайських островів і Алеутського архіпелагу. Крім того, східне узбережжя Японії отримало попередження про хвилі заввишки до одного метра. Фахівці закликають населення бути напоготові та не наближатися до води.

Губернатор Сахаліну Валерій Лимаренко оголосив про початок евакуації мешканців регіону. За його словами, всі відповідні служби діють за затвердженими протоколами надзвичайної ситуації.

Тим часом російські Telegram-канали публікують численні відео з місць подій. На кадрах видно, як місцеві жителі поспіхом залишають свої домівки, а хвилі накривають берегові зони.

Варто зазначити, що Камчатський регіон у липні вже переживав сейсмічну активність. 20 липня тут зафіксували п’ять землетрусів поспіль, останній з яких мав магнітуду 6,4.

💢 Цікаво, що напередодні – 29 липня – землетрус був зафіксований і в Україні. В Чернівецькій області сейсмологи зафіксували підземні поштовхи магнітудою 2,3 бала.