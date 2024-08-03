На росії було завдано удар по аеродрому «Морозовськ» – ЗСУ

У ніч проти 3 серпня на росії пролунала серія потужних вибухів. Згідно з інформацією пресслужби Генерального штабу ЗСУ, Сили оборони України здійснили удар по аеродрому «Морозовськ» у Ростовській області.

📢«Зафіксовано влучання по складах із боєприпасами, де зберігалися, зокрема, керовані авіаційні бомби. Інформація про ураження засобів ППО та авіаційної техніки ворога уточнюється», – повідомили в Генштабі.

Крім того, українські військові атакували кілька нафтобаз та об’єктів зберігання паливно-мастильних матеріалів російських окупантів у Білгородській, Курській та Ростовській областях, знищивши принаймні два резервуари з нафтопродуктами.

📢«Українські захисники продовжують методично підривати військово-економічний потенціал російської армії, щоб змусити загарбників припинити збройну агресію проти України. Далі буде…», – зазначили у ЗСУ.

👉 Нагадаємо, 23 липня українські сили завдали удару по російському порту «Кавказ» у Краснодарському краї, пошкодивши пором «Слов’янин». Це був третій та останній російський пором у цьому регіоні.

📌 27 липня серія вибухів сталася в районі нафтопереробного заводу та військового аеродрому «Дягілєво» в Рязанській області.

📌 Також раніше повідомлялось, що начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов під час телемарафону зазначив, що присутність російських окупантів в Харківській області буде “питанням часу”.