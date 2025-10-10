На росії шокуюче зростання цін на бензин

На росії у вересні зафіксовано суттєве зростання цін на бензин, яке прискорилося до 2,58% порівняно з попереднім місяцем. Про це повідомила державна служба статистики росстат у п’ятницю, 10 жовтня.

Темпи подорожчання пального у вересні виявилися вищими, ніж у серпні — 1,81%, у липні — 1,37%, у червні — 0,66%, у травні — 0,29%, у квітні — 0,6%, а також у січні, коли ціни зросли лише на 0,62%.

☝️ Найбільше подорожчали основні марки пального: АІ-92 — на 2,8%, АІ-95 — на 2,5%. У річному вимірі, тобто порівняно з вереснем 2024 року, споживчі ціни на бензин на росії підвищилися на 12,73%.

Дизельне пальне також подорожчало — у вересні 2025 року його вартість зросла на 1,5% після серпневого зростання лише на 0,2%.

📊 За підсумками 2024 року споживчі ціни на бензин у рф збільшилися на 11,13%, що перевищило рівень загальної інфляції — 9,52%.

Раніше повідомлялося, що влада рф запровадила обмеження на продаж бензину в низці регіонів, зокрема в анексованому Криму, Челябінській, Тюменській та Свердловській областях, через дефіцит пального та стрімке зростання його вартості.

Санкційні дії стають причиною здорожчання на росії👇

У ніч проти неділі, 5 жовтня, сталася атака дронів на НПЗ у місті Кстово Нижегородської області на росії. Про це повідомила низка інформаційних Telegram-каналів, які оприлюднили відео, зняті очевидцями вибухової події.