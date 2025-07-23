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На Прикарпатті виник черговий конфлікт між ТЦК і громадянами

Денис Молотов
Денис Молотов
На Прикарпатті виник черговий конфлікт між ТЦК і громадянами

У селі Микуличин Яремчанської громади Івано-Франківської області вранці 23 липня стався конфлікт між співробітниками Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), поліцією та мешканцями села. Про це повідомила пресслужба поліції Івано-Франківщини.

За попередньою інформацією, під час виконання службових обов’язків правоохоронці зупинили чоловіка для перевірки документів. Проте той раптово почав тікати. Працівники поліції затримали його на місці. У цей момент до події долучилися місцеві жителі, які вступили у словесний конфлікт з представниками поліції та ТЦК.

📢 «Поліцейські провели роз’яснювальну роботу з громадянами, після чого конфлікт було вичерпано», – зазначили в обласному управлінні поліції.

Наразі триває перевірка всіх обставин події. У соцмережах уже поширюється відеозапис, на якому зафіксовано частину інциденту.

☝️ Нагадаємо

Цей випадок трапився на тлі зростання напруги в суспільстві навколо дій ТЦК. Напередодні стало відомо, що у Києві військовий співробітник ТЦК до смерті побив мобілізованого, якого відмовилися приймати у кількох військових частинах.

Крім того, на Волині місцевий житель застосував лопату проти дій представника ТЦК під час спроби перевірки документів.

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