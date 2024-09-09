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КРИМІНАЛ

На Полтавщині в Лубнах чоловік підірвав гранату біля супермаркету

Денис Молотов
Денис Молотов
На Полтавщині в Лубнах чоловік підірвав гранату біля супермаркету

Увечері в неділю, 8 вересня, на Полтавщині стався інцидент, коли чоловік кинув гранату в групу людей поблизу супермаркету, а після цього загинув від власного вибухового пристрою. Про це повідомила пресслужба поліції Полтавської області. Інцидент трапився близько 23:00 на вулиці Монастирській у місті Лубни.

За інформацією поліції, на місці події встановлено, що невідомий кинув вибуховий пристрій у натовп та втік. Внаслідок вибуху поранення отримали троє людей віком 41, 42 та 31 років. Усі постраждалі були терміново госпіталізовані.

Згодом стало відомо, що підозрюваний — 53-річний місцевий житель. Його тіло з численними пораненнями, ймовірно від вибуху, було знайдено неподалік місця інциденту. Наразі тіло загиблого направлено на судово-медичну експертизу для визначення точної причини смерті.

За даним фактом поліцією під процесуальним керівництвом Лубенської окружної прокуратури відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 (замах на вбивство двох або більше осіб) Кримінального кодексу України.

Окрім того, розслідується інше провадження щодо смерті підозрюваного за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Причини та обставини події досліджуються правоохоронцями.

📌 Раніше, 14 серпня, у Києві стався вибух у кафе. ЗМІ повідомляли, що причиною вибуху була навчальна або страйкбольна граната. Однак пізніше власниця закладу уточнила, що це був піротехнічний виріб.

📌 Також було повідомлено, що у Голосіївському районі Києва стався потужний вибух на території автотранспортного підприємства (АТП), що призвело до жертв.

На Полтавщині в Лубнах чоловік підірвав гранату біля супермаркету

 

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