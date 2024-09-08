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Наслідки вибуху у Києві в АТП, загинули люди. Фото

Денис Молотов
Денис Молотов
Наслідки вибуху у Києві в АТП, загинули люди. Фото
Наслідки потужного вибуху в Києві на території АТП

У Голосіївському районі Києва стався потужний вибух на території автотранспортного підприємства (АТП), що призвело до жертв. Про це повідомила Київська міська військова адміністрація в неділю, 8 вересня.

📢 «На території АТП в Голосіївському районі стався вибух невідомого поки походження. Внаслідок чого двоповерхова будівля 40*100 м була частково зруйнована. Без пожежі. Попередньо, виявили двох загиблих. Під завалами можуть бути люди. Пошуково-рятувальні роботи тривають. Всі оперативні служби працюють на місці», – зазначено у повідомленні.

Згодом стало відомо, що з-під завалів витягнули ще одне тіло, таким чином кількість жертв зросла до трьох.

За даними ДСНС, вибух стався на вулиці Васильківській, де наразі працюють 31 рятувальник та вісім одиниць техніки.

👉 Нагадаємо, раніше в Києві сталася велика пожежа в багатоповерховому будинку, де також були залучені десятки рятувальників та 14 одиниць техніки, проводилася евакуація мешканців.

📌 Також раніше повідомлялось, що в суботу, 31 серпня, в Солом’янському районі Києва сталася масштабна пожежа на даху п’ятиповерхового житлового будинку.

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