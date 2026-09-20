На Вінниччині російський дрон пошкодив залізничний об’єкт

У Вінницькій області внаслідок російської атаки безпілотника пошкоджено об’єкт залізничної інфраструктури. Після удару виникла пожежа, яку рятувальники оперативно ліквідували. Про наслідки атаки пресслужба ДСНС повідомила в неділю, 20 вересня.

📢 «На Вінниччині від російського удару БпЛА постраждав ще один об’єкт залізничної інфраструктури», — йдеться у повідомленні.

На момент оприлюднення інформації повідомлень про постраждалих не надходило. За даними обласної влади, удар стався під ранок, на місці працювали відповідні служби.

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Нагадаємо

У ніч на 20 вересня російські війська застосували проти України 138 безпілотників різних типів. За попередніми даними Повітряних сил станом на 08:00, протиповітряна оборона збила або подавила 101 ворожий БпЛА, зокрема «Shahed», «Гербера» та дрони інших типів.

Уранці 18 вересня російський безпілотник атакував електропоїзд у Нововодолазькій громаді Харківської області. За уточненими даними Харківської обласної прокуратури, загинув 30-річний чоловік, ще восьмеро людей постраждали.

Окупаційні російські війська вранці 16 вересня атакували ударним безпілотником пасажирський поїзд №122 Київ — Миколаїв, а протягом наступних двох із половиною годин завдали ще двох ударів по ньому.