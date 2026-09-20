ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВІЙНА
ВІЙНА

На Вінниччині російський дрон пошкодив залізничний об’єкт

Денис Молотов
Денис Молотов
На Вінниччині російський дрон пошкодив залізничний об’єкт
Фото: наслідки російських атак на залізничну інфраструктуру / ДСНС України / 20.09.2026

У Вінницькій області внаслідок російської атаки безпілотника пошкоджено об’єкт залізничної інфраструктури. Після удару виникла пожежа, яку рятувальники оперативно ліквідували. Про наслідки атаки пресслужба ДСНС повідомила в неділю, 20 вересня.

📢 «На Вінниччині від російського удару БпЛА постраждав ще один об’єкт залізничної інфраструктури», — йдеться у повідомленні.

На момент оприлюднення інформації повідомлень про постраждалих не надходило. За даними обласної влади, удар стався під ранок, на місці працювали відповідні служби.

Нагадаємо

У ніч на 20 вересня російські війська застосували проти України 138 безпілотників різних типів. За попередніми даними Повітряних сил станом на 08:00, протиповітряна оборона збила або подавила 101 ворожий БпЛА, зокрема «Shahed», «Гербера» та дрони інших типів.

Уранці 18 вересня російський безпілотник атакував електропоїзд у Нововодолазькій громаді Харківської області. За уточненими даними Харківської обласної прокуратури, загинув 30-річний чоловік, ще восьмеро людей постраждали.

Окупаційні російські війська вранці 16 вересня атакували ударним безпілотником пасажирський поїзд №122 Київ — Миколаїв, а протягом наступних двох із половиною годин завдали ще двох ударів по ньому.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Повідомлено про підозру десятьом представникам окупаційних «рад» на Луганщині

КРИМІНАЛ

Протидія СНПК: Луганщина долучилася до міжвідомчої роботи

ЛУГАНЩИНА

“Пекельні санкції” проти рф: що вони означають простими словами і чому їх складно буде скасувати

ПОДІЇ

У громадах Луганщини розширили підтримку ВПО: допомога з роботою, переїздом та орендою житла

ЛУГАНЩИНА

Від фольги до риболовецьких сіток: як абсолютно побутові предмети знайшли свою роль у війні

ПОДІЇ

ЄС фінансує ракети Patriot для України та планує ПРО на базі FREYJA

ВАЖЛИВО

Ідеальний пікнік: беремо стаканчики для десертів

ВСІ НОВИНИ

Бізнесу Луганщини представили концепцію «Фронт Сіті» та міжнародний досвід підтримки підприємців

ЛУГАНЩИНА

Рада Церков звернулася до Папи Римського через гуманітарну катастрофу в Олешках

ПОДІЇ

В США перевірять зв’язки Трампа-молодшого російським бізнесменом

ПОЛІТИКА

Нічна атака на Київ 17 вересня: постраждали 20 людей

ВАЖЛИВО

На фронті відбулось 225 боїв, українські військові ліквідували 62 окупантів на Покровському напрямку – Генштаб

ВІЙНА

Олешки стали смертельною пасткою, люди йдуть з міста через мінні поля – рф не підтверджує готовність до гуманітарної евакуації

ПОДІЇ

Два мільйони не для всіх, решта — в кредит: що насправді змінюють для ВПО

ВПО

США схвалили продаж Україні систем ППО на $2,68 млрд

ПОДІЇ
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ІМІ
Логотип Міністерство закордонних справ Нідерландів.
Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип