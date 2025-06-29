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Миколаїв атакували вночі: пошкоджено житло, складські будівлі

Денис Молотов
Денис Молотов
Миколаїв атакували вночі: пошкоджено житло, складські будівлі

У ніч проти 29 червня війська рф завдали комбінованого удару по Миколаєву, застосувавши балістичні ракети та ударні дрони-камікадзе типу «Shahed». Про наслідки атаки повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім у своєму Telegram-каналі.

📢 «Уночі, 29 червня, близько 01:28 ворог атакував місто балістикою, а з 02:56 — декількома групами Shahed 131/136. Під ударом опинився обʼєкт інфраструктури. Виникла пожежа, яку оперативно ліквідували рятувальники. Пошкоджено складські будівлі. Постраждалих немає», — зазначив він.

🔥 У ДСНС підтвердили факт займання на інфраструктурному обʼєкті внаслідок обстрілу та повідомили, що вогонь було повністю загашено. Минулося без жертв.

📢 «Одна пожежа спричинена ворожими обстрілами виникла на обʼєкті інфраструктури. Вогнеборці ліквідували займання. Постраждалих немає», – повідомили рятувальники ДСНС.

☝️ За даними Повітряного командування, цієї ночі над Миколаївщиною знищено 19 БпЛА типу Shahed, що входили до складу масованої російської атаки.

💥 Крім того, за словами Кіма, по Миколаївському району ворог здійснив артилерійський обстріл, а також дві FPV-атаки по Куцурубській громаді. Зокрема:

▪️ У селі Дмитрівка було пошкоджено приватний будинок.
▪️ У селі Лупареве, що в Галицинівській громаді, внаслідок атаки FPV-дроном постраждав дачний будинок.
🔺 Постраждалих в обох випадках немає.

☝️ Нагадаємо, вночі російські загарбники здійснили черговий масований ракетно-дроновий удар по Україні. Під час російської атаки загинув льотчик 1 класу, підполковник Максим Устименко.

📌 Відбулась також атака в Черкаській області, що призвела до пошкодження цивільної інфраструктури. Відомо про трьох потерпілих.

📌 Війська рф також били по критичній інфраструктурі Львівської області. Обійшлося без жертв і постраждалих.

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