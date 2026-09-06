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Рейтинг Трампа рекордно впав – Financial Times

Денис Молотов
Денис Молотов
Рейтинг Трампа рекордно впав - Financial Times
Ілюстративне фото з відкритих джерел / 47-й президент США Дональд Трамп.

Діяльність президента США Дональда Трампа схвалюють 33% зареєстрованих виборців. Це найнижчий показник від травня, коли Financial Times почала відстежувати його в межах своєї серії опитувань. Такі результати загальнонаціонального дослідження Focaldata для Financial Times оприлюднили 6 вересня. Про них повідомляє Європейська правда.

Порівняно з попереднім місяцем рівень схвалення роботи президента знизився на три відсоткові пункти.

📉 Рейтинг Трампа знизився серед республіканців

Серед виборців Республіканської партії діяльність Трампа на посаді президента схвалюють 72%. За місяць цей показник скоротився більш ніж на два відсоткові пункти. Для цієї групи опитаних, результат також став найнижчим за час проведення досліджень FT від травня.

Виборці негативно оцінюють економічну політику

Опитування зафіксувало невдоволення виборців ситуацією в економіці та вартістю життя. Більшість респондентів негативно оцінює мита й торговельну політику президента.

Financial Times пов’язує зниження схвалення Трампа з погіршенням цих настроїв. Дослідження проводили на тлі війни в Ірані. За оцінкою видання, протягом останніх шести місяців війна сприяла подорожчанню запозичень для США, палива та споживчих товарів.

Результати оприлюднили напередодні проміжних виборів до Конгресу, запланованих на листопад. Під час голосування визначатиметься подальший партійний контроль над Палатою представників і Сенатом.

Як проводили опитування

Компанія Focaldata провела дослідження онлайн із 28 серпня до 1 вересня. У ньому взяли участь 1914 зареєстрованих виборців США.

Заявлена похибка для загальної вибірки становить ±2,6 відсоткового пункта. Дані про терміни, кількість учасників і похибку наводить NV.

👉 Також нагадаємо, що шостий президент України В.О. Зеленський у неділю, 6 вересня, зустрівся зі спеціальними представниками президента США Дональда Трампа. Стів Віткофф і Джаред Кушнер прибули до Києва після переговорів у москві.

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