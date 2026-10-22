У Кременчуці російський дрон влучив у будівлю телерадіокомпанії

У ніч проти 22 жовтня російський безпілотник влучив у будівлю приватної телерадіокомпанії в Кременчуці на Полтавщині. Після удару виникла пожежа. За попередньою інформацією, постраждалих немає. Про це вранці повідомив міський голова Віталій Малецький. За словами мера, будівля розташована серед житлової забудови.

📢 «Вночі російські війська завдали удару по будівлі приватної телерадіокомпанії та об’єкту енергетичної інфраструктури у Кременчуцькому районі Виникли пожежі. Рятувальники ліквідували загоряння. На щастя, попередньо обійшлося без постраждалих», – повідомила пресслужба ДСНС України.

У районі атакували об’єкт енергетики

Начальник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич також повідомив про влучання в об’єкт енергетичної інфраструктури у Кременчуцькому районі. За його даними, внаслідок цього удару люди не постраждали.

Попередня атака на освітній заклад у Кременчуці сталася в ніч із 20 на 21 жовтня. Тоді російський дрон влучив у будівлю Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського.

За даними Національної поліції, постраждали двоє людей: 64-річна жінка та 16-річна дитина. Стан жінки оцінювали як середньої тяжкості, у дитини діагностували струс головного мозку та контузію.

У ніч проти 22 жовтня під російською атакою перебував і Київ. За ранковими повідомленнями, у столиці загинула одна людина, ще 22 постраждали. Пошкоджені житлові й нежитлові будівлі, автомобілі та транспортна інфраструктура.