Erayba в «Домі Стиліста»: як читати коди NC12, K10 і S19 та зібрати з них догляд

Іспанська марка позначає засоби літерою і числом. Розбираємо цю систему на прикладі каталогу stilista.kyiv.ua: вона стане в пригоді й колористові, і покупцеві, який обирає шампунь для себе

Людина, яка вперше відкриває сторінку Erayba, бачить на флаконах NC18, K10, B12, Z18R і S35. На вигляд це складський облік, але за позначками стоїть проста логіка. Літера називає лінію, число підказує формат засобу. Хто раз її зрозумів, той за хвилину знаходить потрібну позицію і не плутає маску з кондиціонером. Інтернет-магазин «Дім Стиліста» має Erayba серед основних марок свого портфеля, тож на його каталозі цю абетку зручно розібрати.

Звідки марка і як влаштований її асортимент

Erayba випускає професійну косметику для волосся з 1983 року. Штаб-квартира та завод компанії розташовані в Сант-Естеве-Сесровірес, у провінції Барселона. Асортимент ділиться на три частини: колір, догляд і укладання. У догляді й стайлінгу діє схожа система позначень, і запам’ятати її досить один раз.

Літера називає лінію

NC — це NutriActive, серія з морським колагеном та еластином для сухого волосся. K належить HydraKer, де працюють кератин і арганова олія. B позначає BIOme, органічну лінію, яку виробник описує як повністю веганську. BS — це BIO Smooth для розгладження, Z — ZenActive для шкіри голови, S — стайлінг Style Active.

Осібно тримається ABH, скорочення від Always Beautiful Hair. Кодів тут немає, а засоби згруповано за завданням: Color Care для фарбованого волосся, Repair для пошкодженого, Curls для кучерів, Volume для об’єму, Detox Refresh для очищення. У каталозі є також серія Silver і підсерія Ayurvedic із шампунем та маскою, які магазин називає лікувальними.

Число підказує формат

У каталозі «Дому Стиліста» закономірність видно одразу. Число 12 стоїть на шампунях: NC12, K12, B12, BS12. Число 10 дістається маскам: NC10, B10, BS10, а K10 Keratin Total Mask є незмивною маскою «10 в 1». Позначку 16 мають кондиціонери, 15 — сироватки, 18 — спреї та лосьйони, серед яких двофазний спрей-кондиціонер NC18 і лосьйон проти випадіння Z18R.

Покупцеві, якому майстер порадив «кератинову серію Erayba», достатньо шукати літеру K і брати 12 для миття та 10 або 16 для догляду після нього. Адміністраторові салону система заощаджує час на дозамовленні: у списку закупівель досить записати код, і переплутати призначення стає значно важче.

Два хіти, з яких зручно почати

На головній сторінці магазину серед хітів є два засоби марки: двофазний спрей NC18 з колагеном та еластином і незмивна маска K10. Обидва належать до догляду, який не потребує змивання. Для домашнього користування це найпростіший спосіб познайомитися з маркою: один флакон додають до звичного шампуню і дивляться, як реагує волосся.

Тим, хто хоче взяти серію цілою, магазин пропонує набори. У каталозі є комплекти NutriActive, BIOme, BIO Smooth, HydraKer Total Repair і кілька наборів ABH, а також дорожній Blue Hawaii з шампунем, маскою, двофазним спреєм і спреєм-містом.

Колір: Gamma і все, що стоїть поруч

Для колориста головна назва в Erayba — Gamma. За даними виробника, це професійна фарба без PPD, палітра якої налічує 114 відтінків. У каталозі «Дому Стиліста» вона подана як крем-фарба, окремо винесено Superblond, мікстони Mix Tone і тонери.

Поруч у каталозі — Color Bliss. Виробник описує її як технологію, що перетворює перманентний колір Gamma на деміперманентний без освітлення натуральної бази. У магазині до неї належать бальзам Demi Color Balm та активатор 0 Vol. Напівперманентний колір представляє Cool Color.

Для освітлення є пудри Go Blond на сім і дев’ять рівнів. До технічної частини належать Wellplex W01, засіб для захисту волосся під час фарбування, і G03 Color Cleaner для видалення фарби. Колористові варто збирати систему повністю: барвник і окисник розраховані один на одного, і заміна будь-якого з них робить результат менш передбачуваним.

Style Active: стайлінг за номерами

В укладанні літера S так само називає лінію, а число просто нумерує засоби. S19 — термозахисний спрей, S18 — спрей проти пухнастості, S12 — сухий шампунь, S50 — сольовий спрей. Для кучерів є піна S23 і крем S33, для коротких стрижок — паста-жуйка S35 і віск S05. Лаки мають номери S10 і S15: перший середньої фіксації, другий сильної.

Барберові та майстрові з великим потоком клієнтів зручно, що засоби легко назвати колезі чи записати в картку клієнта. «Візьми S35» звучить коротше за повну назву і не залишає місця для плутанини.

Як підібрати серію без консультації й коли вона все ж потрібна

Найпростіший шлях для домашнього догляду — обрати одну літеру і не змішувати її з іншими в перші тижні. За призначенням серій сухому волоссю відповідає NutriActive, пошкодженому після освітлення — HydraKer, фарбованому — ABH Color Care. Якщо турбує шкіра голови, варто придивитися до ZenActive, проте сильне або раптове випадіння — підстава звернутися до лікаря-трихолога, а не добирати лосьйон самостійно.

Консультація потрібна там, де картка товару мовчить: як поєднати дві серії, чи можна наносити незмивну маску щодня, яку концентрацію окисника взяти для конкретної бази. Такі запитання в «Домі Стиліста» ставлять персональному менеджерові або технологам брендів.

Де замовити та на яких умовах

«Дім Стиліста» працює в Києві з 2018 року і називає себе офіційним дистриб’ютором професійної косметики для волосся у столиці та області. Erayba входить до переліку марок, який компанія наводить на своєму сайті:

• Coiffance (Франція)

• Erayba (Іспанія)

• Kleral System (Італія)

• Elea Artisto (Болгарія)

• Lovien (Італія)

• Abril et Nature (Іспанія)

• Somnis&Hair (Іспанія)

• Glynt (Німеччина)

• Graham Hill (Німеччина)

• Termix (Іспанія)

• Gamma+ (Італія)

• Stylecraft (США)

• Jean Paul Mynè (Італія)

• Lothmann (Франція)

• Segle (Іспанія)

• Pleasure (Італія)

Салони й майстри купують за гуртовими цінами без мінімального замовлення, а замовлення, оформлене до 10:00, у Києві та Білій Церкві привозять того самого дня. Для постійних покупців діє програма лояльності з накопичувальною знижкою і щомісячними акціями. Компанія проводить для майстрів семінари з колористики та доглядових процедур, а технологи брендів відповідають на запитання щодо конкретних серій.

Перевірити наявність потрібного коду й оформити замовлення можна на сайті stilista.kyiv.ua.