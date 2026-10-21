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В окупованому Луганську повідомляють про удар по будівлі «Лугакому»

Денис Молотов
Денис Молотов
В окупованому Луганську повідомляють про удар по будівлі «Лугакому» 09
Ілюстративне фото з соцмереж / Луганськ, Україна, ТОТ / 21.10.2026

У ніч проти 21 жовтня в тимчасово окупованому Луганську пролунали численні вибухи. За повідомленням Telegram-каналу Exilenova+, під удар потрапила будівля «Укртелекому», пов’язана з роботою оператора зв’язку окупантів «Лугаком».

Канал оприлюднив матеріали атаки та її наслідків. За його інформацією, у будівлі розташовувалися «Лугаком», Центр телекомунікаційних послуг та Центр інформаційних технологій і технічного забезпечення російських загарбників.

«Лугаком» надає послуги мобільного зв’язку, доступу до інтернету та передачі даних на окупованій частині Луганської області.

Що відомо про пошкодження

У наступному повідомленні Exilenova+ опублікував фотографії, представлені як наслідки удару по будівлі оператора. В описі до них канал зазначив значне вигорання внутрішніх приміщень.

Обсяг пошкоджень телекомунікаційного обладнання наразі невідомий.

Напередодні повідомляли про атаку на вузол зв’язку в Донецьку

У ніч проти 20 жовтня під удар потрапив об’єкт телекомунікаційної інфраструктури в окупованому Донецьку. Про атаку на будівлю, з адресою якої пов’язані оператори зв’язку та інтернет-провайдери, раніше повідомив Exilenova+.

Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко також заявив про ураження датацентру «Углетелекому» та «Елекому». За його словами, об’єкт забезпечував послуги телефонного зв’язку, доступу до інтернету й телекомунікаційну інфраструктуру на окупованій Донеччині.

👉 Також нагадаємо, що Служба безпеки України заочно повідомила про підозру колишньому посадовцю АТ «Укрзалізниця», який, за даними слідства, організовує перевезення російських військових вантажів через тимчасово окуповану Луганщину. Йдеться про забезпечення руху ешелонів із технікою, боєприпасами та пальним для армії рф.

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