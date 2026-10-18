Туск планує відвідати Китай до кінця року

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск має намір здійснити офіційний візит до Китаю до завершення 2026 року. Водночас він наголосив, що відносини Варшави з Пекіном мають узгоджуватися зі спільним європейським підходом.

Про підготовку поїздки очільник польського уряду повідомив після дводенного саміту Європейської ради у Брюсселі, передає Укрінформ.

За словами Туска, китайська сторона вже запросила його відвідати країну. Під час саміту він поінформував про це інших європейських лідерів та озвучив намір здійснити візит до кінця року. Конкретної дати поїздки в повідомленні не наведено.

Польща не стане «троянським конем» Китаю

Туск підкреслив важливість координації європейської політики щодо КНР та запевнив, що Польща не діятиме в інтересах Пекіна всупереч європейським партнерам.

📢 «Мені дуже важливо, щоб уся Європа координувала свої дії щодо Китаю. Я в жодному разі не дозволю, щоб Польща була якимось “троянським конем” чи, умовно кажучи, “п’ятою колоною”», – заявив він.

Плани візиту та заяву про узгодження дій із європейськими країнами також підтверджує Польське агентство преси. У його повідомленні поїздку цього року названо ймовірною.

Торговельні суперечності між ЄС і Китаєм

Підготовка візиту відбувається на тлі суперечок між Брюсселем і Пекіном щодо торговельного дисбалансу та доступу до ринків. Єврокомісія серед проблем у відносинах із КНР називає нерівні умови конкуренції, державні субсидії та перешкоди для європейського бізнесу на китайському ринку. Про це йдеться в офіційному огляді торговельних відносин ЄС із Китаєм.

У травні медіа повідомляли про ризик торговельної війни через загострення цих розбіжностей. Однією з головних претензій європейської сторони було значне перевищення китайського експорту до ЄС над закупівлями європейських товарів.

У жовтні сторони продовжили переговори. За результатами зустрічей 8–9 жовтня в Пекіні вони досягли взаєморозуміння щодо торгівлі гібридними автомобілями. Перед цим ЄС розглядав можливість обмеження їх імпорту. Єврокомісар із торгівлі Марош Шефчович пояснив, що узгоджений підхід має стримати зростання китайських постачань гібридів і плагін-гібридів на європейський ринок.

👉 Також нагадаємо, що міністр оборони Італії Гвідо Крозетто висловив побоювання, що російська агресія може вийти за межі України. Він пов’язав цей ризик із нарощуванням військового потенціалу росії та прагненням кремля повернути країні статус наддержави.