«Мінську-3» не буде, а Bild поширив фейк – Офіс Президента

Німецьке видання Bild опублікувало матеріал, де зазначило, що шостий президент України Володимир Зеленський нібито готовий заморозити деякі ділянки фронту. Однак радник глави держави Дмитро Литвин спростував цю інформацію, опублікувавши відповідне повідомлення на Facebook у неділю, 15 вересня.

У матеріалі йшлося про так званий «мирний план Зеленського», який президент має намір презентувати найближчими тижнями американському лідеру Джо Байдену та кандидатам у президенти Камалі Гарріс та Дональду Трампу.

Bild зазначило, що пропозиція включає дозвіл на удари далекобійною західною зброєю углиб по території росії, а також можливість локального припинення вогню на окремих ділянках фронту, що могло б призвести до тимчасового заморожування бойових дій.

Проте Литвин наголосив, що це неправда, і що німецьке видання не мало доступу до подібного документа.

📢 «Bild поширив фейк. План перемоги Bild не бачив, і з тих кількох людей, які на сьогодні залучені президентом в підготовку Плану перемоги, ніхто з Bild не говорив», – підкреслив радник президента.

За його словами, концепція на кшталт «Мінськ-3» не є прийнятною для України. Країна не планує «дарувати росіянам» жодних форматів, які б сприяли заморожуванню війни.

📢 «Ми відкрито заявляємо на всіх рівнях, що Україна проти будь-яких спроб заморозити війну», – додав він.

Литвин також наголосив на важливості підтримки Сполучених Штатів у реалізації Плану перемоги України. Він має бути спершу представлений саме американській стороні.

📢 «І для нас важливо, щоб Сполучені Штати підтримали саме План перемоги України, а не капітуляції чи заморозки. План перемоги буде представлений спочатку саме Сполученим Штатам, бо Сполучені Штати здатні забезпечити реалізацію його наповнення», – наголосив радник Зеленського.

Нагадаємо, Bild раніше написав, що під час візиту до США Зеленський може виступити з пропозицією щодо заморожування фронту.