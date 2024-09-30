«Мінську-3» між росією та Україною не буде – Столтенберг

російська федерація регулярно порушує умови домовленостей про припинення вогню. Тому країни Заходу повинні забезпечити українські збройні сили належною зброєю, щоб вони могли ефективно протидіяти подальшим агресивним діям москви. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в інтерв’ю для Інтерфакс-Україна, опублікованому в понеділок, 30 вересня.

Столтенберг зазначив, що у разі досягнення нових угод, «щодо нового порядку, то, звісно, треба зробити так, щоб війна на цьому дійсно припинилася».

Він нагадав, що війна «розпочалася не 2022 року, а 2014 року, коли росія забрала Крим, а потім трохи пізніше вони пішли на Східний Донбас».

📢 «У нас був Мінськ-1, угода про припинення вогню. Дещо пізніше росія її порушила й пересунула лінію фронту далі на захід. Потім у 2015 році ми отримали Мінськ-2. росія і цю угоду порушила, чекала сім років, а потім розпочала повномасштабне вторгнення. Тож цього разу не можемо мати Мінськ-3, новий порядок, який росія не поважає і який лише дає їй деяку паузу для перегрупування та відновлення нових атак. Отже, цього разу маємо переконатися, що якщо ми про щось домовляємось, це має бути кінець, це має припинитися. Тому маємо озброїти українські сили, щоб вони могли стримувати подальшу російську агресію», – пояснив Столтенберг.

Крім того, Столтенберг наголосив, що Україні необхідні надійні гарантії безпеки. Лише союзники НАТО вирішуватимуть, чи можна запросити Україну до Альянсу, навіть якщо частина її територій залишатиметься під окупацією.

📢 «Звісно, найнадійнішою гарантією безпеки буде членство в НАТО в нашому пункті про колективну оборону, стаття 5. Тож я вірю, що членство в НАТО може стати способом забезпечення міцного миру для України, і що війна справді на цьому припиниться», – додав генсек НАТО.

Нагадаємо, президент Чехії Петр Павел раніше заявив, що вступ України до НАТО не повинен залежати від повернення контролю над усією територією.

Раніше також повідомлялося, що понад 150 науковців з провідних університетів світу звернулися до НАТО із відкритим листом. У ньому науковці закликали прийняти Україну до своїх лав якомога швидше.