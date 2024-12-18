Четвер, 19 Грудня, 2024
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Міністр закордонних справ Австралії відвідала Київ

Денис Молотов
Денис Молотов
Міністр закордонних справ Австралії відвідала Київ

Міністр закордонних справ Австралії Пенні Вонг у середу зранку прибула до Києва з офіційним візитом. Про це у соцмережі X (колишній Twitter) повідомив посол України в Австралії Василь Мирошниченко.

📢 «Я був радий вітати міністерку закордонних справ Пенні Вонг у Києві сьогодні вранці. Це буде насичений день зустрічей і дискусій», — зазначив дипломат.

Нагадаємо, що Австралія продовжує надавати Україні суттєву допомогу для посилення обороноздатності. Зокрема, місяць тому уряд країни оголосив про передачу 14 військових катерів. Цей внесок є частиною довготривалих зобов’язань уряду країни «підтримувати Україну в її захисті від незаконного вторгнення росії».

Крім того, Австралія вже передала Україні сучасні плануючі авіабомби JDAM-ER (Joint Direct Attack Munition Extended-Range), які забезпечують збільшену дальність польоту, що дозволяє ефективніше виконувати бойові завдання.

Восени також стало відомо, що Австралія надасть Україні 49 танків Abrams, значно посиливши спроможності українських Збройних Сил.

☝️ Нагадаємо, що вчора до Львова прибув прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск. Про візит високопосадовця повідомив мер міста Андрій Садовий

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