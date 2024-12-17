Вівторок, 17 Грудня, 2024
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Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск відвідав Львів

Денис Молотов
Денис Молотов
Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск відвідав Львів

До Львова прибув прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск. Про візит високопосадовця повідомив мер міста Андрій Садовий у своєму телеграм-каналі.

📢 «Дональд Туск оглянув будинки, зруйновані під час російської атаки у вересні цього року», — зазначив Садовий.

У соцмережі X (колишній Twittwer) канцелярія прем’єр-міністра Польщі підтвердила, що Туск приїхав до Львова з метою зустрітися з шостим президентом України Володимиром Зеленським. У рамках візиту він також відвідав вулицю Мельника, яка зазнала значних руйнувань унаслідок російських ракетних ударів. Зараз тривають роботи з її відновлення.

Того ж дня, 17 грудня, шостий президент України Володимир Зеленський також перебував у Львові. Він розпочав свій візит із покладання квітів на Личаківському кладовищі, де з квітня 2022 року ховають українських захисників, загиблих у боротьбі з російською агресією.

У Львові Зеленський взяв участь у підсумковому засіданні Конгресу місцевих і регіональних влад, а також провів низку міжнародних зустрічей.

Напередодні, 12 грудня, Зеленський відвідав Запоріжжя, де відзначав День Сухопутних військ України. Того ж дня Дональд Туск заявив, що Польща не планує відправляти до України миротворчі війська.

☝️ Також нагадаємо, що Верховна Рада України ухвалила у першому читанні законопроєкт, який запроваджує інститут множинного громадянства.

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