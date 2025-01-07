Середа, 8 Січня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИПОЛІТИКА
ПОЛІТИКА

Міністр оборони Рустем Умєров оголосив Кубракова своїм радником

Денис Молотов
Денис Молотов
Міністр оборони Рустем Умєров оголосив Кубракова своїм радником

Міністр оборони України Рустем Умєров повідомив про призначення Олександра Кубракова своїм радником на громадських засадах. Кубраков, який раніше обіймав посаду міністра розвитку громад, територій та інфраструктури, буде залучений до роботи над покращенням логістичних процесів у ЗСУ.

📢 «Його досвід на посадах віцепрем’єр-міністра, міністра інфраструктури та керівника “Укравтодору” є важливим і допоможе у вдосконаленні системи постачання та логістики у Збройних силах України. Впевнений, що його державний та практичний досвід сприятиме підвищенню ефективності оборонних процесів та зміцненню нашої обороноздатності», — підкреслив Рустем Умєров.

☝️ У травні минулого року Рада звільнила Кубракова з посади віцепрем’єр-міністра з відновлення та міністра розвитку громад, територій і інфраструктури.

👉 Також раніше секретар Чернігівської міської ради Олександр Ломако оголосив про своє рішення звільнитися з посади виконувача обов’язків міського голови. Причиною такого кроку він назвав тиск із боку представників військових адміністрацій, які, за його словами, діяли за вказівкою Офісу президента.

Попередня стаття
Припинення транзиту російського газу через Україну: одна з найбільших поразок москви – Зеленський
Наступна стаття
З Пентагону звільнилась відповідальна за військову підтримку України
- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua

СТРІЧКА НОВИН

Обстріл Херсона: росіяни вдарили FPV-дроном по поліцейському авто

ВІЙНА

З Пентагону звільнилась відповідальна за військову підтримку України

ПОЛІТИКА

Потужний землетрус стався у Тибеті: багато загиблих

ВАЖЛИВО

1,77 трлн грн дефіцит державного бюджету України торік – НБУ

ЕКОНОМІКА

Уперше в історії винищувач F-16 знищив одразу 6 крилатих ракет

ПОДІЇ

Доброволець з Шотландії загинув на фронті, захищаючи Україну

ВІЙНА

Христо Грозєв припускає, що путін готовий до компромісу щодо НАТО за певних умов

ПОДІЇ

Росіяни били по прикордонних районах Чернігівщини, є поранені

ВАЖЛИВО

Сили оборони відбили понад 90 атак росіян на курщині – Генштаб

ВІЙНА

Слово «бусифікація» обрано головним в Україні у 2024 році

СУСПІЛЬСТВО
Завантажити більше
- Реклама-

НОВИНИ

Завантажити більше
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ПАРТНЕРИ

client-image
ЛЖСІ_логотип