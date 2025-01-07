Міністр оборони Рустем Умєров оголосив Кубракова своїм радником

Міністр оборони України Рустем Умєров повідомив про призначення Олександра Кубракова своїм радником на громадських засадах. Кубраков, який раніше обіймав посаду міністра розвитку громад, територій та інфраструктури, буде залучений до роботи над покращенням логістичних процесів у ЗСУ.

📢 «Його досвід на посадах віцепрем’єр-міністра, міністра інфраструктури та керівника “Укравтодору” є важливим і допоможе у вдосконаленні системи постачання та логістики у Збройних силах України. Впевнений, що його державний та практичний досвід сприятиме підвищенню ефективності оборонних процесів та зміцненню нашої обороноздатності», — підкреслив Рустем Умєров.

☝️ У травні минулого року Рада звільнила Кубракова з посади віцепрем’єр-міністра з відновлення та міністра розвитку громад, територій і інфраструктури.

👉 Також раніше секретар Чернігівської міської ради Олександр Ломако оголосив про своє рішення звільнитися з посади виконувача обов’язків міського голови. Причиною такого кроку він назвав тиск із боку представників військових адміністрацій, які, за його словами, діяли за вказівкою Офісу президента.