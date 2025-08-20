Міністр оборони Польщі назвав вибух дрона на Люблінщині російською провокацією

У ніч проти середи, 20 серпня, у селі Осіни Люблінського воєводства Польщі стався інцидент з ударним російським безпілотником, який впав на кукурудзяне поле та вибухнув. Вибухова хвиля пошкодила кілька будинків – у них повибивало вікна. На щастя, постраждалих серед місцевих мешканців не було. На місці події поліція виявила обгорілі уламки металу та пластику. Про це інформує Польське радіо.

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш оперативно прокоментував ситуацію. За його словами, інцидент є нічим іншим, як спланованою провокацією з боку кремля.

📢 «Ми вчергове маємо справу з провокацією з боку російської федерації. Маємо справу з російським безпілотником у вирішальний момент, коли тривають мирні переговори. Ми маємо з ним справу у момент, коли є надія, що ця війна, яку оголосила росія, – війна проти Української держави, але також війна, що загрожує безпеці країн НАТО – має шанс закінчитися. росія знову провокує», — підкреслив польський міністр.

Додаткові пояснення надав заступник оперативного командувача Збройних сил Польщі генерал Даріуш Маліновський. Він зауважив, що попередні дані свідчать про те, що безпілотник міг бути так званою приманкою.

📢 «Це не була боєголовка. Якби це була боєголовка, вона б мала дещо інший вигляд. Багато що вказує на те, що це приманка, але ми ще наразі не впевнені на 100 відсотків», — сказав він.

Подібні дрони-приманки застосовують для перевірки ефективності протиповітряної оборони держави, а також для відволікання уваги від інших ударів. Експерти наголошують, що використання таких засобів є типовим методом гібридних атак росії.

Косіняк-Камиш повідомив, що до розслідування залучені всі відповідальні служби Польщі. Міністр уже провів консультації з Бюро національної безпеки та інформував союзників по НАТО.

Польська сторона підкреслює, що офіційного факту порушення повітряного простору країни зафіксовано не було. Водночас розслідування триває, і військові перевіряють походження безпілотника та деталі його запуску.

Варто зазначити, що інцидент на Люблінщині стався на тлі масованої нічної атаки рф по Україні. Ворог випустив 93 ударні дрони та дві балістичні ракети «Іскандер-М». Силам української ППО вдалося збити 62 безпілотники й одну ракету.

☝️ Також раніше було повідомлено, що відсутність польських представників на переговорах щодо України, які відбулися у Вашингтоні за участі президента США Дональда Трампа та шостого президента України Володимира Зеленського, стала причиною політичної суперечки у Варшаві між польським урядом і Канцелярією президента.