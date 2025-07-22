Вівторок, 22 Липня, 2025
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Масове отруєння у Львові: підтверджено сальмонельоз у понад 40 людей

Денис Молотов
Денис Молотов
Масове отруєння у Львові: підтверджено сальмонельоз у понад 40 людей

Унаслідок масштабного спалаху харчового отруєння у львівському ресторані лабораторно підтверджено сальмонельоз у 45 постраждалих. Про це повідомила керівниця Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб Наталія Іванченко-Тимко у Facebook у понеділок, 21 липня.

📢 «На сьогодні підтверджено зараження сальмонелою ентеритидіс у 45 осіб, які відвідали один із закладів громадського харчування у Львові. За попередніми даними, всі вони вживали сінгапурський чизкейк, до складу якого входили сирі яйця», – зазначила вона.

🔺 Загальна кількість постраждалих зросла до 76, з них 10 — діти. Медики фіксують важкі прояви кишкової інфекції: лихоманку, блювоту, біль у животі та діарею.

Іванченко-Тимко наголосила на особливій небезпеці використання необроблених яєць у ресторанній кулінарії. Вона зазначила, що навіть сучасна гастрономія не повинна ігнорувати базові принципи харчової безпеки, адже сирі інгредієнти можуть бути джерелом серйозного зараження.

📢 «Сирі яйця — один із найпоширеніших чинників ризику. Якщо їх не піддають термічній обробці, ризик захворіти на сальмонельоз суттєво зростає», – додала вона.

🔹 Що відомо про заклад
Йдеться про ресторан «Китайський привіт», який відкрив відомий ресторатор та бізнесмен Михайло Кацурін. Сам він також став одним із постраждалих: госпіталізований до інфекційного відділення з симптомами отруєння.

Станом на 21 липня кількість потерпілих сягнула 76 людей, однак кількість випадків може зрости, оскільки деякі симптоми проявляються із затримкою.

💢 Контроль та розслідування
У центрі контролю та профілактики хвороб зазначили, що наразі триває санітарне розслідування. Експерти досліджують харчові зразки, інвентар, умови зберігання продуктів і дотримання санітарних норм персоналом закладу.

Попередньо, основним джерелом зараження вважають сирі курячі яйця, використані у десерті без належної термічної обробки.

☝️ Нагадаємо, станом на 18 липня кількість людей, які постраждали внаслідок отруєння після відвідування відомого ресторану «Китайський привіт» у Львові, вже зросла до 70.

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