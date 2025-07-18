Зросла кількість постраждалих внаслідок отруєння у Львові

Кількість людей, які постраждали внаслідок отруєння після відвідування відомого ресторану «Китайський привіт» у Львові, зросла до 70. Про це повідомив Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб уранці 18 липня.

Серед хворих — 9 дітей. Усі постраждалі наразі госпіталізовані до обласної інфекційної клінічної лікарні. Симптоми у пацієнтів вказують на гостру кишкову інфекцію:

– підвищення температури;

– нудота;

– блювання;

– діарея;

– біль у животі;

– загальна слабкість.

Згідно з результатами лабораторних досліджень, у двох випадках виявили сальмонелу (Salmonella enteritidis) — збудника, що часто стає причиною харчових інфекцій.

За інформацією центру, всі 70 постраждалих вживали один і той самий десерт — «Сінгапурський чизкейк», який подавали в ресторані 14–15 липня.

Фахівці вже провели опитування пацієнтів, взяли 16 зразків продуктів і проби води, а також обстежили персонал закладу. В установі провели заключну дезінфекцію.

Наразі триває епідеміологічне розслідування — встановлюють джерело інфекції та фактори передачі.

Раніше про інцидент повідомив ресторатор Михайло Кацурін. За його словами, він також опинився серед потерпілих і звернувся по медичну допомогу з ознаками харчового отруєння.

👉 Нагадаємо, що правоохоронці розпочали розслідування у зв’язку з масовим харчовим отруєнням у ресторані «Китайський привіт», що розташований на вулиці Вороного у Львові. Інцидент стався 16 липня.