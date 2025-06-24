Вівторок, 24 Червня, 2025
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Масована російська атака на Дніпропетровщину: є жертви

Денис Молотов
Денис Молотов
Масована російська атака на Дніпропетровщину: є жертви

Унаслідок масованого ракетного удару російських військ по Дніпропетровській області в понеділок, 24 червня, загинули щонайменше семеро людей, ще понад 70 осіб поранені. Про це у Telegram повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

📢 «У Дніпрі число жертв російської атаки зросло до семи. Постраждалих близько 70. Серед них десятеро дітей. П’ять поранених – “важкі”. Лікарі роблять все можливе», – зазначив очільник ОВА.

Серед травмованих — 13-річна дівчинка та 16-річний хлопець, які наразі перебувають у лікарні в стані середньої тяжкості. Раніше повідомлялося, що внаслідок удару в Дніпрі загинула одна людина та понад два десятки дістали поранення.

❗ У місті Самар — ще двоє загиблих, дев’ятеро постраждалих, четверо з них у критичному стані, повідомляє Лисак.

Міський голова Дніпра Борис Філатов уточнив, що внаслідок обстрілу пошкоджено будівлі 19 шкіл, 10 дитячих садків, професійно-технічного училища, музичної школи, трьох закладів позашкільної освіти та управління соцзахисту.

⚕️ Постраждали й вісім медичних установ, серед яких — лікарня, амбулаторії, стоматологічна поліклініка. Руйнування у житловому секторі ще підраховуються, зазначив мер.

📢 «Цифри ще уточнюються. На жаль, кількість людей, яких зачепила ця атака, постійно зростає. Втім, їх могло бути в рази більше. Дуже багато з тих, хто знаходився в зоні ураження, у момент удару були в укритті. Це врятувало десятки життів. Тому вкотре наголошую: не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Обов’язково переходьте у безпечне місце», – закликав Лисак.

🚨 Відомо також, що внаслідок удару було пошкоджено пасажирський поїзд №52 сполученням Одеса – Запоріжжя. Є постраждалі серед пасажирів.

👨‍🚒 На місцях влучань працюють понад 70 рятувальників, задіяно 17 одиниць техніки. Співробітники ДСНС та всі екстрені служби продовжують рятувальні та відновлювальні роботи, а також надають необхідну допомогу постраждалим.

Раніше Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу балістичного обстрілу. Вибухи пролунали у Дніпрі вже після оголошення повітряної тривоги.

📌 Також було повідомлено, що в ніч на понеділок, 24 червня, внаслідок російської атаки дронами по Верхньосироватській громаді Сумського району загинули троє мирних жителів, серед них — восьмирічна дитина.

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