Масована нічна атака: що відомо про наслідки обстрілів

У ніч на суботу, 19 липня, російські війська знову здійснили масштабну повітряну атаку по території України. Загалом агресор застосував 379 засобів повітряного ураження різного типу, переважно дрони-камікадзе та ракети. Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ вранці 19 липня.

Атака охопила щонайменше 10 областей країни, зафіксовано влучання по житлових будинках, промислових об’єктах та інфраструктурі. Найбільших руйнувань зазнали Одеса, Київ, Дніпропетровська та Херсонська області.

Що застосував ворог

За даними Повітряних сил, у нічному повітряному ударі російські загарбники використали:

344 безпілотники , зокрема ударні «Shahed», випущені з напрямків Брянська, Курська, Орла, Міллєрового, Шаталового, Приморсько-Ахтарська. Близько 200 з них були саме дрони-камікадзе типу «Shahed»;

, зокрема ударні «Shahed», випущені з напрямків Брянська, Курська, Орла, Міллєрового, Шаталового, Приморсько-Ахтарська. Близько з них були саме дрони-камікадзе типу «Shahed»; 12 балістичних ракет «Іскандер-М»/KN-23 з Воронезької, Курської, Ростовської областей рф, а також тимчасово окупованого Криму;

«Іскандер-М»/KN-23 з Воронезької, Курської, Ростовської областей рф, а також тимчасово окупованого Криму; 8 крилатих ракет «Іскандер-К » , випущених з району Міллєрово;

, випущених з району Міллєрово; 15 крилатих ракет Х-101, запущених з літаків із повітряного простору Саратовської області.

Як діяла ППО

Масовану атаку відбивали підрозділи ППО ЗСУ — авіація, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи (МВГ), а також сили радіоелектронної боротьби (РЕБ) та системи безпілотного перехоплення.

За попередніми підрахунками станом на 10:00 ранку, було знищено щонайменше 208 повітряних цілей:

185 ударних дронів «Shahed » ;

; 7 балістичних ракет «Іскандер-М »/KN-23 ;

; 7 крилатих ракет «Іскандер-К » ;

; 9 крилатих ракет Х-101.

Крім того, ще 129 дронів-імітаційних цілей і 7 крилатих ракет не досягли своїх мішеней — їх подавлено засобами РЕБ або втрачено локаційно.

Влучання та пошкодження

За даними на ранок 19 липня, унаслідок атаки:

п’ять ракет та 30 ударних БпЛА влучили по об’єктах цивільної та промислової інфраструктури у 12 населених пунктах ;

та влучили по об’єктах цивільної та промислової інфраструктури у ; у 7 регіонах зафіксовано падіння уламків збитих повітряних цілей.

Шостий президент України Володимир Зеленський у ранковому зверненні повідомив, що атака зачепила 10 областей України, при цьому були «задіяні майже всі типи ворожого озброєння — від шахедів до балістичних ракет».

Наслідки в регіонах