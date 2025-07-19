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Масований удар по Одесі: пожежа у багатоповерхівці, є жертви

Денис Молотов
Денис Молотов
Масований удар по Одесі: пожежа у багатоповерхівці, є жертви

У ніч на суботу, 19 липня, Одеса зазнала чергового масованого повітряного удару з боку росії. Місто було атаковано ударними дронами-камікадзе типу «Shahed». Внаслідок ворожої атаки загинула щонайменше одна людина, ще декілька одеситів отримали поранення. Масштабні пошкодження зафіксовано як у житлових будинках, так і в об’єктах соціальної інфраструктури. Про наслідки ворожої атаки повідомив міський голова Геннадій Труханов.

📢 «Наразі підтверджено загибель однієї людини. Інформація про постраждалих уточнюється. Усі екстрені служби працюють у посиленому режимі», – написав він.

За словами чиновника, для допомоги мешканцям пошкоджених квартир оперативно облаштовано пункт тимчасового прихистку в будівлі дитячого садка поблизу місця ворожого удару. Люди, які залишилися без даху над головою, можуть отримати там базову допомогу — зокрема, воду, чай та елементарний догляд.

Постраждалі райони й ситуація на місцях

Як уточнив голова Одеської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Кіпер, окрім підтвердженої смерті однієї жінки, відомо щонайменше про трьох поранених. Наразі триває ліквідація наслідків ракетно-дронової атаки, рятувальники досліджують завали, вивчають ступінь руйнувань та з’ясовують точну кількість потерпілих.

Чиновники опублікували перші фото з місця подій. Очевидці фіксували густий дим, полум’я та вибухи у кількох районах міста.

У Київському та Хаджибейському районах працюють мобільні оперативні штаби. Їхні працівники приймають звернення на матеріальну допомогу в межах муніципальної програми «Незламна Одеса», а також надають консультації щодо участі у державній програмі єВідновлення, яка передбачає компенсації за пошкоджене або зруйноване житло.

Медзаклади під ударом

Одним з об’єктів, який постраждав від вибухової хвилі, став Центр первинної медико-санітарної допомоги в Хаджибейському районі. Унаслідок атаки в установі вибито вікна й двері, однак, як уточнюють місцева влада і ДСНС, постраждалих серед персоналу чи пацієнтів немає — приміщення було порожнім у момент удару.

Гасіння пожежі та робота рятувальників

У результаті атаки виникла масштабна пожежа в одному з дев’ятиповерхових житлових будинків. Вогонь охопив верхні поверхи — з шостого по дев’ятий. Про ситуацію повідомили в ДСНС:

📢 «росія атакувала Одесу. Загинула 1 людина. Внаслідок атаки спалахнула пожежа з 6 по 9 поверхи 9-поверхового житлового будинку. Пожежу ліквідували рятувальники, разом з добровольцями. З палаючих квартир врятували 5 осіб, на жаль, одна врятована жінка загинула. На місці працювали психологи ДСНС та Національної поліції», – йдеться у заяві.

Крім евакуації людей, рятувальники винесли з пошкоджених осель домашніх тварин. Для ліквідації пожежі було залучено 58 фахівців ДСНС і 16 одиниць пожежно-рятувальної техніки. Паралельно працювали психологи, які надавали емоційну підтримку мешканцям будинку.

Нагадаємо

Перші повідомлення про вибухи в місті почали з’являтися ще до півночі. Місцеві ЗМІ фіксували численні прильоти, щонайменше три з яких спричинили загоряння. Одне з них призвело до займання багатоповерхового будинку. Вибухова хвиля зруйнувала вікна у сусідніх спорудах і завдала шкоди автомобілям, припаркованим біля епіцентру атаки.

Наразі роботи з ліквідації наслідків тривають. Міська влада закликає мешканців залишатися в укриттях під час повітряної тривоги та бути обережними при поверненні у пошкоджені домівки.

👉 Також у ніч на суботу, 19 липня, Павлоград у Дніпропетровській області зазнав однієї з наймасованіших атак з боку російських окупаційних військ.

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