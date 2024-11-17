Сибіга: атака росій по України – це відповідь путина усім, хто йому дзвонив

Масована повітряна атака, здійснена росією у неділю 17 листопада – це відповідь російського диктатора володимира путіна на дзвінки та візити до нього. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на платформі X (колишній Twitter).

За його словами, цей удар став одним із наймасштабніших повітряних нападів за допомогою ракет та дронів на цивільне населення та критичну інфраструктуру України.

📢 «росія здійснила одну з наймасштабніших повітряних атак: безпілотники та ракети по мирних містах, мирним жителям, які сплять, критичній інфраструктурі. Це справжня відповідь військового злочинця путіна всім, хто телефонував і відвідував його останнім часом. Нам потрібен мир через силу, а не умиротворення», — наголосив очільник МЗС України Андрій Сибіга.

Деталі атаки

☝️ Раніше шостий президент України Володимир Зеленський повідомив, що під час цього комбінованого удару ворог застосував близько 120 ракет та 90 ударних дронів. У багатьох регіонах країни зафіксовані значні руйнування, є постраждалі та загиблі. Були задіяні аварійні відключення світла.

📌 Так, на Одещині тривають серйозні перебої з постачанням електроенергії, тепла та води, викликані масованою повітряною атакою російських окупантів. Загинули двоє людей, ще 17-річний юнак отримав поранення, якому оперативно надано медичну допомогу.

📌 На Дніпропетровщині загинули двоє працівників залізниці. Крім того, кілька залізничних ділянок на півдні, заході та північному сході України залишилися без електропостачання.