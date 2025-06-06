Маска пропонують депортувати із США: закликає до імпічменту Трампа

Колишній радник адміністрації Дональда Трампа Стів Беннон виступив із жорсткою заявою проти засновника SpaceX і Tesla Ілона Маска. Він запропонував рішучі дії проти мільярдера. Як повідомляє The New York Times у четвер, 5 червня, Беннон закликав чинну команду Трампа скасувати всі контракти федерального уряду з Маском. Також виступив із закликом ініціювати низку розслідувань щодо його особи.

📢 «Слід розпочати офіційне розслідування його імміграційного статусу. Тому що я твердо переконаний: він є нелегальним іммігрантом і має бути негайно депортований з країни», — заявив Беннон у телефонній розмові з журналістом NYT.

Серед інших вимог радника — перевірка Ілона Маска на вживання наркотиків. А також розслідування його нещодавньої спроби отримати засекречений брифінг щодо Китаю від Пентагону. За словами Беннона, до завершення розслідувань Маск має бути повністю позбавлений доступу до будь-якої секретної інформації.

☝️ У відповідь Маск продовжує активно коментувати ситуацію на своїй платформі X (колишній Twitter). У нових дописах він закликав до імпічменту Дональда Трампа та заявив, що замінити його слід на віцепрезидента Джей Ді Венса, якого Маск вважає гіднішою кандидатурою.

Бізнесмен також розкритикував економічну політику Трампа, наголосивши, що «його мита спричинять рецесію в другій половині цього року».

Раніше Маск звинуватив Трампа в «невдячності», тоді як президент Трамп у відповідь назвав мільярдера «жертвою синдрому Трампа».

Маск також зробив гучну заяву, зазначивши, що Дональд Трамп фігурує у справі Джеффрі Епштейна, і припустив, що саме з цієї причини повні файли справи досі не були оприлюднені.

Причиною поглиблення конфлікту, як повідомляють американські ЗМІ, стало протистояння навколо ключового внутрішньополітичного законопроєкту, який підтримує Трамп, але активно критикує Маск.

👉 При цьому Ілон Маск наголосив, що саме його підтримка у 2016 році допомогла Дональду Трампу перемогти на президентських виборах.