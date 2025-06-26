Марк Рютте пояснив, чому назвав Трампа «татусем»

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте спростував твердження, що нібито називав президента США Дональда Трампа «татком» (англ. daddy). У коментарі агентству Reuters, оприлюдненому в середу, 25 червня, Рютте наголосив, що його слова були не особистим звертанням. Це було переоповіддю настроїв інших країн-членів Альянсу.

📢 «Європейські держави часто питають мене: чи не залишать нас США? І для мене це звучить як: чи не залишить нас татко?», – пояснив він, коментуючи свою репліку. Цей вислів викликав жваве обговорення в медіа після саміту НАТО.

☝️ Цей вислів був ужитий під час публічного обговорення підтримки США у рамках НАТО. За словами Рютте, мав іронічний характер, який ілюструє емоційну прив’язаність союзників до американської участі в Альянсі.

Крім того, Генсек НАТО Рютте нагадав, що під час дискусій про війну між Ізраїлем та Іраном він також використав метафору «татка», зауваживши:

📢 «Таткові іноді доводиться лаятися», – так він пояснив емоційний коментар Трампа щодо порушення перемир’я на Близькому Сході.

На запитання журналістки про те, як Трамп ставиться до подібного звернення, американський лідер виглядав задоволеним й відповів, що сприйняв це як вияв симпатії.

📢 «Це було дуже лагідно», – прокоментував він.

📰 Нагадаємо, напередодні Дональд Трамп різко розкритикував американські ЗМІ. Зокрема, CNN та The New York Times, за те, що ті поставили під сумнів ефективність ударів США по іранських ядерних об’єктах.