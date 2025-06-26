Четвер, 26 Червня, 2025
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Марк Рютте пояснив, чому назвав Трампа «татусем»

Денис Молотов
Денис Молотов
Марк Рютте пояснив, чому назвав Трампа «татусем»

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте спростував твердження, що нібито називав президента США Дональда Трампа «татком» (англ. daddy). У коментарі агентству Reuters, оприлюдненому в середу, 25 червня, Рютте наголосив, що його слова були не особистим звертанням. Це було переоповіддю настроїв інших країн-членів Альянсу.

📢 «Європейські держави часто питають мене: чи не залишать нас США? І для мене це звучить як: чи не залишить нас татко?», – пояснив він, коментуючи свою репліку. Цей вислів викликав жваве обговорення в медіа після саміту НАТО.

☝️ Цей вислів був ужитий під час публічного обговорення підтримки США у рамках НАТО. За словами Рютте, мав іронічний характер, який ілюструє емоційну прив’язаність союзників до американської участі в Альянсі.

Крім того, Генсек НАТО Рютте нагадав, що під час дискусій про війну між Ізраїлем та Іраном він також використав метафору «татка», зауваживши:

📢 «Таткові іноді доводиться лаятися», – так він пояснив емоційний коментар Трампа щодо порушення перемир’я на Близькому Сході.

На запитання журналістки про те, як Трамп ставиться до подібного звернення, американський лідер виглядав задоволеним й відповів, що сприйняв це як вияв симпатії.

📢 «Це було дуже лагідно», – прокоментував він.

📰 Нагадаємо, напередодні Дональд Трамп різко розкритикував американські ЗМІ. Зокрема, CNN та The New York Times, за те, що ті поставили під сумнів ефективність ударів США по іранських ядерних об’єктах.

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