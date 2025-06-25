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Трамп: Ядерні об’єкти Ірану знищено, медіа та розвідка брешуть

Денис Молотов
Денис Молотов
Трамп: Ядерні об'єкти Ірану знищено, медіа та розвідка брешуть

Президент США Дональд Трамп різко розкритикував телеканал CNN та газету New York Times за публікації. Видання, за його словами, знецінюють американські військові удари по ядерних об’єктах Ірану. Відповідну заяву він оприлюднив у своїй соцмережі Truth Social.

📢 «Фейкові новини CNN разом з невдахою New York Times об’єдналися, щоб принизити один з найуспішніших військових ударів в історії. Ядерні об’єкти в Ірані повністю знищені», – написав Трамп.

Трамп: Ядерні об'єкти Ірану знищено, медіа та розвідка брешуть

Він також висловив переконання, що громадськість різко засудить ці медіа за спроби применшити ефективність місії.

☝️ Телеканал CNN і видання New York Times раніше повідомили з посиланням на джерела в американській розвідці, що удари США по трьох іранських ядерних об’єктах не знищили ключових елементів ядерної програми Тегерану. За їхніми даними, постраждали переважно надземні об’єкти, тоді як центрифуги та запаси збагаченого урану залишилися неушкодженими.

У Білому домі визнали факт існування подібної оцінки з боку розвідки, проте назвали її «абсолютно неправильною».

Речниця адміністрації президента США Керолайн Левітт заявила, що витік цієї оцінки — це «спроба принизити президента США і дискредитувати відважних пілотів-винищувачів, які провели бездоганну місію».

🔻 Раніше Трамп заявив, що Ізраїль та Іран погодилися на перемир’я. Воно мало настати через 12 годин, після чого війна буде вважатися завершеною.

ЗМІ також повідомляли, що Тегеран нібито прийняв пропозицію США про припинення вогню під час телефонної розмови з прем’єр-міністром Катару шейхом Мохаммедом бін Абдулрахманом Аль Тані, який виступив посередником за дорученням американського президента.

☝️ Нагадаємо, що за оцінками розвідки, роботи з ядерної програми Ірану могли бути відкладені на кілька місяців, але нічого не знищено. Про це повідомив телеканал CNN із посиланням на джерела в американському оборонному відомстві.

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