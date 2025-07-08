Вівторок, 8 Липня, 2025
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Марганець під ударом: АЗС загорілася після атаки дрона

Денис Молотов
Денис Молотов
Марганець під ударом: АЗС загорілася після атаки дрона

Атака на Нікопольський район Дніпропетровської області сталася в понеділок, 8 липня. Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. За його словами, окупанти застосували FPV-дрони та артилерію по чотирьох громадах: Нікопольській, Марганецькій, Мирівській та Покровській.

📍 Унаслідок обстрілів:

  • 37-річного чоловіка поранено;
  • пошкоджено легковий автомобіль;
  • уточнюється обсяг збитків по інфраструктурі.

☝️ Особливу небезпеку спричинив прицільний удар по автозаправній станції у місті Марганець. В результаті влучання FPV-дрону загорілися газовий модуль, колонка, навіс.

🔥 Пожежу площею 10 квадратних метрів було оперативно ліквідовано силами ДСНС. До гасіння залучили 9 рятувальників та 2 одиниці техніки. За повідомленням рятувальників, загиблих та постраждалих немає.

📢 За словами Лисака, «ворог знову вдарив по цивільній інфраструктурі», і така атака на Нікопольський район є черговим прикладом цілеспрямованого терору проти мирного населення.

☝️ Нагадаємо, що цієї ж ночі ППО знищила 34 з 54 російських ударних безпілотників типу «Shahed». Зафіксовано влучання у п’яти регіонах. Крім того, внаслідок атак на Херсонщину постраждало багато цивільних від скидів вибухівки.

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