Вівторок, 8 Липня, 2025
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Повітряна атака 8 липня: росія запустила 54 дрони

Денис Молотов
Денис Молотов
Повітряна атака 8 липня: росія запустила 54 дрони

У ніч на 8 липня росія здійснила чергову масовану атаку по Україні, застосувавши 54 ударні безпілотники типу «Shahed», а також чотири керовані зенітні ракети С-300/400. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ у вівторок зранку.

🔻 За офіційною інформацією, атака розпочалася близько 00:30 і тривала протягом кількох годин. Дрони запускали з напрямків Курської та Орловської областей рф, а також з території Гвардійського в тимчасово окупованому Криму.

Повітряна атака 8 липня: росія запустила 54 дрони☝️ З 54 дронів 34 були знищені, з них:

  • 26 — збиті вогневими засобами ураження;
  • 8 — подавлені або втрачені локаційно завдяки роботі сил радіоелектронної боротьби (РЕБ).

⚠️ Зафіксовано влучання в п’яти населених пунктах, проте наразі деталі не розкриваються — ймовірно, через триваючу оцінку збитків.

📊 Повітряна атака такого масштабу стала продовженням попередніх масованих ударів:

  • В ніч на 7 липня росія випустила 101 «Shahed», з яких 75 було знищено.
  • Ввечері 5 липня та вночі 6 липня було зафіксовано атаку 157 дронів, із них 117 знешкодила ППО.

📌 Ворог продовжує поєднувати удари «Shahed» із ракетними обстрілами, намагаючись прорвати систему повітряного захисту.

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