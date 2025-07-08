Повітряна атака 8 липня: росія запустила 54 дрони

У ніч на 8 липня росія здійснила чергову масовану атаку по Україні, застосувавши 54 ударні безпілотники типу «Shahed», а також чотири керовані зенітні ракети С-300/400. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ у вівторок зранку.

🔻 За офіційною інформацією, атака розпочалася близько 00:30 і тривала протягом кількох годин. Дрони запускали з напрямків Курської та Орловської областей рф, а також з території Гвардійського в тимчасово окупованому Криму.

☝️ З 54 дронів 34 були знищені, з них:

26 — збиті вогневими засобами ураження;

— збиті вогневими засобами ураження; 8 — подавлені або втрачені локаційно завдяки роботі сил радіоелектронної боротьби (РЕБ).

⚠️ Зафіксовано влучання в п’яти населених пунктах, проте наразі деталі не розкриваються — ймовірно, через триваючу оцінку збитків.

📊 Повітряна атака такого масштабу стала продовженням попередніх масованих ударів:

В ніч на 7 липня росія випустила 101 «Shahed » , з яких 75 було знищено .

росія випустила , з яких . Ввечері 5 липня та вночі 6 липня було зафіксовано атаку 157 дронів, із них 117 знешкодила ППО.

📌 Ворог продовжує поєднувати удари «Shahed» із ракетними обстрілами, намагаючись прорвати систему повітряного захисту.