Субота, 23 Листопада, 2024
0.4 C
Kyiv
ГОЛОВНАНОВИНИЕКОНОМІКАЛитва виділяє кошти на українську далекобійну зброю: погоджено перший транш
ЕКОНОМІКА

Литва виділяє кошти на українську далекобійну зброю: погоджено перший транш

Денис Молотов
Денис Молотов
Литва виділяє кошти на українську далекобійну зброю: погоджено перший транш

Литва фінансово підтримуватиме виробництво далекобійної зброї в Україні. Як повідомив міністр оборони України Рустем Умєров у Facebook 23 листопада, Вільнюс уже затвердив перший транш на суму 10 мільйонів євро.

У рамках візиту до Вільнюса Умєров підписав меморандум із литовським колегою Лаурінасом Кащюнасом. Документ передбачає довгострокову співпрацю, у якій Литва виділяє кошти для виробництва далекобійної зброї, включно з проєктом «Паляниця».

📢 «Литовська сторона вже завершує необхідні процедури для реалізації цього фінансування», – зазначив міністр оборони України.

Пріоритети на 2025 рік

На зустрічі міністри обговорили плани на наступний рік, зокрема:

  • підготовку та оснащення українських бригад;
  • забезпечення армії боєприпасами та засобами протиповітряної оборони;
  • розвиток оборонної промислової співпраці між двома країнами.

Міжнародна підтримка української оборонної галузі

Раніше стало відомо, що Швеція профінансує виробництво українських далекобійних дронів за так званою «данською моделлю». Ця ініціатива передбачає інвестиції партнерів у виробництво української зброї з отриманням доступу до сучасних військових технологій.

Данія також долучилася до підтримки оборонної промисловості України. Нещодавно повідомлялося про виділення 130 мільйонів євро на відповідні цілі.

Литва виділяє кошти на українську далекобійну зброю: погоджено перший транш
Умєров підписав меморандум із литовським колегою Лаурінасом Кащюнасом.

☝️ Нагадаємо, раніше було повідомлено, що Україна отримає значну фінансову підтримку в рамках проєкту PEACE. Як повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у соцмережі Х (колишній Twitter) у п’ятницю, 22 листопада, від Світового Банку надійдуть $4,8 млрд.

Попередня стаття
Польські фермери заблокували кордон: акція протесту біля Шегинів
- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

СТРІЧКА НОВИН

На фронті 125 бойових зіткнень за добу: де окупанти найактивніше атакують ЗСУ

ПОДІЇ

Буданов розповів, коли росія почала готуватися до нового геноциду українців

ПОДІЇ

Франція дозволяє Україні бити по рф далекобійними ракетами: «жодних червоних ліній»

ВІЙНА

СБУ та Нацполіція викрили незаконну діяльність ексдиректора медзакладу для переселенців

КРИМІНАЛ

Ющенка отруїв путін – розвідка США

ВАЖЛИВО

Україна вшановує пам’ять жертв Голодоморів ХХ століття

ВАЖЛИВО

Нові правила бронювання від мобілізації: що змінилося і як довго діятиме відстрочка

ПОДІЇ

Генсек НАТО Марк Рютте зустрівся з Дональдом Трампом у Флориді

ПОЛІТИКА

Польські фермери заблокували кордон: акція протесту біля Шегинів

ЕКОНОМІКА

Трамп розглядає екскерівника розвідки Гренелла на посаду спецпредставника щодо війни рф проти України – Reuters

ПОДІЇ
Завантажити більше
- Реклама-

НОВИНИ

Завантажити більше
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ПАРТНЕРИ

client-image
ЛЖСІ_логотип

ВАЖЛИВО

ПОДІЇ

КАТЕГОРІЇ

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ