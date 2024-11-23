Литва виділяє кошти на українську далекобійну зброю: погоджено перший транш

Литва фінансово підтримуватиме виробництво далекобійної зброї в Україні. Як повідомив міністр оборони України Рустем Умєров у Facebook 23 листопада, Вільнюс уже затвердив перший транш на суму 10 мільйонів євро.

У рамках візиту до Вільнюса Умєров підписав меморандум із литовським колегою Лаурінасом Кащюнасом. Документ передбачає довгострокову співпрацю, у якій Литва виділяє кошти для виробництва далекобійної зброї, включно з проєктом «Паляниця».

📢 «Литовська сторона вже завершує необхідні процедури для реалізації цього фінансування», – зазначив міністр оборони України.

Пріоритети на 2025 рік

На зустрічі міністри обговорили плани на наступний рік, зокрема:

підготовку та оснащення українських бригад;

забезпечення армії боєприпасами та засобами протиповітряної оборони;

розвиток оборонної промислової співпраці між двома країнами.

Міжнародна підтримка української оборонної галузі

Раніше стало відомо, що Швеція профінансує виробництво українських далекобійних дронів за так званою «данською моделлю». Ця ініціатива передбачає інвестиції партнерів у виробництво української зброї з отриманням доступу до сучасних військових технологій.

Данія також долучилася до підтримки оборонної промисловості України. Нещодавно повідомлялося про виділення 130 мільйонів євро на відповідні цілі.

☝️ Нагадаємо, раніше було повідомлено, що Україна отримає значну фінансову підтримку в рамках проєкту PEACE. Як повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у соцмережі Х (колишній Twitter) у п’ятницю, 22 листопада, від Світового Банку надійдуть $4,8 млрд.