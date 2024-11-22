Україна отримає $4,8 млрд від Світового банку

Україна отримає значну фінансову підтримку в рамках проєкту PEACE. Як повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у соцмережі Х (колишній Twitter) у п’ятницю, 22 листопада, від Світового Банку надійдуть $4,8 млрд.

📢 «Це дуже важливий внесок, який допомагає фінансувати ключові бюджетні програми під час війни. Дякуємо Сполученим Штатам і партнерам з розвитку, які фінансують цю допомогу, забезпечуючи критично важливу підтримку для нашої країни і нашого народу», – зазначив глава Уряду.

Шмигаль також висловив подяку керівництву Світового банку за постійну та непохитну підтримку України.

📌 Раніше, 8 листопада, між Україною та Світовим банком було укладено угоду на $1,37 млрд у межах того ж проєкту PEACE in Ukraine. Ці кошти спрямують на фінансування соціальних та гуманітарних видатків.

💳 Крім того, Світовий банк планує створити спеціальний фонд для України, обсяг якого складе щонайменше $10 млрд.

☝️ Також нагадаємо, що Лондон оголосив про виділення 9,5 мільйона доларів для закупівлі ударних та розвідувальних дронів для України.