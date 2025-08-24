Литовські правоохоронці зірвали схему постачання обладнання на росію в обхід санкцій

Литовські правоохоронці повідомили про викриття масштабної схеми обходу міжнародних санкцій, організованої однією з компаній у Каунасі. Як інформує Euronews із посиланням на Кримінальну службу Митного департаменту, у результаті спецоперації було затримано 11 осіб – серед них керівники підприємства, співробітники та водії. Затримані є громадянами Молдови та Болгарії.

За даними слідства, компанія організувала складну схему постачання на росію обладнання для водоочищення. Це обладнання виготовляли на основі комплектуючих із країн ЄС та Китаю. Хоча офіційними одержувачами в документах зазначалися замовники у Португалії, фактично вантажі прямували через Болгарію до Туреччини, а вже звідти потрапляли на російський ринок.

Правоохоронці з’ясували, що каунаська компанія мала налагоджені та тривалі контакти з підприємствами рф. Вона активно брала участь у російських промислових проєктах, зокрема у співпраці з групою нафтохімічних компаній. Її вважають однією з найбільш динамічних у світі за темпами розвитку. Саме цим підприємствам, начебто, призначалося обладнання.

У ході обшуків литовські силовики вилучили кілька тонн техніки загальною вартістю близько двох мільйонів євро. Було також зупинено дві вантажівки: одна перевозила обладнання у Каунасі. Іншу – правоохоронці перехопили на шляху до литовсько-польського кордону. Ще один вантаж вдалося зупинити вже в Болгарії.

За словами представників Кримінальної служби, ця схема була «особливо зухвалою», адже дозволяла систематично забезпечувати російську нафтову галузь високотехнологічним обладнанням, попри заборони ЄС. Зараз усі затримані дають свідчення, а слідчі перевіряють можливу причетність до оборудки інших осіб та компаній.

☝️ Нагадаємо, раніше шостий президент України Володимир Зеленський підписав два укази про введення санкцій проти іноземних компаній та фізичних осіб, які сприяли фінансуванню російської війни проти України.