Луганщина запускає кредитну програму для ВПО: оголошено суми та категорії учасників

Сьогодні, 14 листопада, очільник Луганської області Олексій Харченко провів пресконференцію, на якій оголосив про старт реалізації цільової житлової програми Луганщини, що охопить 2025–2026 роки та стане доступною для внутрішньо переміщених осіб і членів їхніх родин. Інформацію оприлюднили на офіційному ресурсі Луганської ОВА, підкресливши, що рішення ухвалене з огляду на необхідність надати людям реальний механізм придбання житла в умовах війни.

Під час брифінгу Харченко пояснив, що в регіональному бюджеті накопичилися значні вільні залишки коштів. За його словами:

📢 «У бюджеті Луганщини є вільні залишки коштів громад, які військові адміністрації населених пунктів не змогли використати, починаючи із 2022 року. До вересня 2025 року, згідно з Бюджетним кодексом, нам було заборонено спрямовувати ці гроші на житлові програми. У вересні ми отримали таку можливість. Втім, із 1 січня 2026 року всі наші вільні залишки будуть передані Мінрегіону. За кошти обласного бюджету ми не можемо купувати житло, тому мною було прийнято рішення запустити програму кредитування переселенців. Вона стосується мешканців чотирьох районів, де не утворено військових адміністрацій населених пунктів. Бо жителі зазначених громад не можуть скористатися затвердженими місцевими програмами».

📌 наголосив, що попри дуже стислий часовий ресурс регіон планує встигнути реалізувати ключові етапи вже цього року. Він уточнив:

📢 «Терміни стислі, але ми маємо впоратися. У цьому році спрямуємо 500 мільйонів гривень. Якщо заявок буде більше, то Держмолодьжитло проводитиме жеребкування, за результатами якого буде обрано близько 180 переможців. Документи прийматимемо вже із суботи».

Харченко додав, що паралельно триває робота з народними депутатами для того, щоб вільні залишки бюджетів громад Луганської області можна було використовувати не лише у 2025-му, а й протягом 2026 року, адже саме від цього залежить подальший розвиток програми.

У програмі визначено чотири ключові категорії учасників

Особлива увага приділена людям, які пережили полон. За офіційними даними, у регіоні встановлено 78 таких осіб, і 45 із них уже підтвердили готовність подати документи. Вони матимуть можливість оформити кредит до 3 мільйонів гривень із компенсацією 99,5%, що фактично означає практично безоплатне житло.

Інша велика група — ветерани та ветеранки, які отримали інвалідність внаслідок війни. Ці особи визначені пунктами 11–16 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту». За умовами програми вони зможуть отримати компенсацію у розмірі 75%. Також важливо, щоб громадяни були зареєстровані на території відповідних громад Луганської області.

Такий самий рівень компенсації — 75% — передбачений і для багатодітних родин, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років. Ідеться про сім’ї, зареєстровані у Луганському, Алчевському, Довжанському та Ровеньківському районах.

Остання категорія — інші громадяни, які відповідають критеріям місцевої реєстрації на момент подання документів. Для них передбачено компенсацію у 50% від загального обсягу кредиту.

1 з 5

Таким чином, Луганщина запускає масштабний інструмент підтримки переселенців, що має забезпечити доступ до власного житла за максимально сприятливих умов. Програма вже стартує, а перші документи почнуть приймати найближчими днями.

👉 Також нагадаємо, що Олексій Харченко розповів про ситуацію з можливим вилученням залишків коштів із бюджетів громад Луганщини.