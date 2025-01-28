Вівторок, 28 Січня, 2025
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Латинська Америка планує провести екстрений саміт через депортації з США

Денис Молотов
Денис Молотов
Латинська Америка планує провести екстрений саміт через депортації з США

У четвер, 30 січня, президенти країн Латинської Америки планують провести термінову зустріч, присвячену масовій депортації мігрантів, які ініціював президент США Дональд Трамп. Про це повідомляє FT у вівторок, 28 січня.

Саміт організовано за ініціативою президентки Гондурасу Сіомари Кастро, яка нині головує у Співтоваристві держав Латинської Америки і Карибського басейну (Celac). Зустріч була скликана на прохання президента Колумбії Густаво Петро. Лідери мають намір обговорити питання, пов’язані з міграцією, екологічними викликами та регіональною співпрацею.

Зазначається, що у Вашингтоні латиноамериканські посольства висловлюють серйозне занепокоєння та в цілому панують тривожні настрої. Один із дипломатів порівняв ситуацію депортації з подіями 1897 року, коли США вдерлися на Кубу та Філіппіни.

За словами анонімних представників дипломатичних кіл, більшість країн регіону прагнуть координувати свої дії, уникаючи публічних заяв, щоб емоції не стали на заваді досягненню консенсусу.

Колумбія, яка історично вважалася найближчим партнером та союзником США у Південній Америці, змушена підкорятися вимогам Вашингтона через свою економічну залежність від американського ринку. Водночас Трамп пригрозив запровадити мита на мексиканські товари та відновити контроль над Панамським каналом. Усе це – значно ускладнює ситуацію для країн регіону.

Аналітики вважають, що з огляду на зростаючий вплив Китаю у регіоні, Пекін може сприйняти непередбачувану політику Трампа як можливість посилити свої позиції у Латинській Америці.

☝️ Нагадаємо, що під час своєї першої каденції Трамп заявив, що США не потрібні мігранти з «брудних дір». Напередодні інавгурації він пообіцяв провести «грандіозну депортацію» в історії країни. За перші дні нової адміністрації сотні мігрантів вже були затримані та депортовані.

👉 Також раніше стало відомо, що президент США Дональд Трамп підписав укази, якими офіційно змінив назви Мексиканської затоки та найвищої гори Північної Америки — Деналі. Відповідні документи були опубліковані на офіційному сайті Білого дому.

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