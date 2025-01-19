Неділя, 19 Січня, 2025
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Криптовалюту Дональда Трампа офіційно запущено

Денис Молотов
Денис Молотов
Криптовалюту Дональда Трампа офіційно запущено

Обраний 47-м президентом США Дональд Трамп офіційно запустив свою власну криптовалюту, яка за кілька годин після появи на ринку досягла вражаючої капіталізації у декілька мільярдів доларів. Цю інформацію оприлюднило ВВС.

📢 «Трамп запустив мем-монету $Trump, готуючись до вступу на посаду 47-го президента США 20 січня. Проєкт реалізує CIC Digital LLC, дочірня компанія Trump Organization, яка раніше займалася продажем взуття та парфумерії під брендом Трампа», — зазначається у повідомленні.

Як пояснюють експерти, мем-монети зазвичай створюються для популяризації вірусних інтернет-трендів. Водночас вони не мають внутрішньої цінності, а також є активами із високою волатильністю.

За даними CoinMarketCap, ринкова капіталізація $Trump всього через кілька годин після запуску перевищила 5,5 мільярдів доларів.

Анонс нового проєкту Трамп зробив на своїй платформі Truth Social, написавши: «Мій новий офіційний мем тут! Час святкувати перемогу та наші цінності».

Відомо, що наразі випущено 200 мільйонів токенів, а ще 800 мільйонів планується додатково ввести в обіг протягом трьох років.

Попри високий інтерес до монети, як зазначає ВВС, вона не розглядається як інвестиційний інструмент чи цінний папір. Також її випуск не має жодного стосунку до політичної діяльності чи урядових структур.

Нагадаємо, Трамп готується підписати значну кількість указів вже у перший тиждень після інавгурації. Серед першочергових питань — врегулювання ситуації з мігрантами та боротьба із масштабними пожежами в Лос-Анджелесі.

Інавгурація Дональда Трампа запланована на 20 січня у Вашингтоні. Через очікуване похолодання церемонія пройде у приміщенні Капітолія, що є першим таким випадком з 1985 року.

Відомо, що Трамп вже прибув до столиці, де він відвідав свій гольф-клуб. У рамках святкування на честь цієї події відбувся феєрверк.

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