Кравченко очолив прокуратуру “без радянських ритуалів”

Новий генпрокурор України Руслан Кравченко офіційно розпочав виконання обов’язків. Водночас як він повідомив на своїй сторінці у Facebook, церемонії офіційного представлення з боку президента не передбачено.

📢 «Сьогодні я розпочинаю роботу на посаді генерального прокурора. Старого, бюрократичного ритуалу представлення президентом України не буде, і це наше з ним спільне і зважене рішення», — написав Кравченко.

☝️ За його словами, команда відмовляється від радянських традицій та формальностей. На першому плані — чітка відповідальність і конкретні рішення, а не урочистості. Це, переконаний Кравченко, є сигналом про початок якісно нового етапу в роботі прокуратури.

📌 Основні пріоритети, які окреслив новий генпрокурор України:

Зміцнення ролі прокуратури як головного координатора роботи правоохоронних органів у сфері протидії злочинності та функціонування системи кримінальної юстиції загалом;

Забезпечення реальної довіри до органів прокуратури як зі сторони нашого суспільства, громадськості, так і від наших міжнародних партнерів;

Контроль за законністю використання бюджетних коштів, нульова толерантність до проявів корупції у будь-якій сфері;

Створення умов для подальшого впровадження дієвих гарантій захисту прав та законних інтересів бізнесу;

Забезпечення справедливості у кожному кримінальному провадженні і в першу чергу тих, що стосуються національної безпеки держави;

Особистий контроль за ефективністю здійснення кримінальних проваджень, що стосуються посягань на життя та здоровʼя дітей і неповнолітніх;

Невідворотність покарання для злочинців як в національних судах, так і на міжнародному рівні, і особливий акцент – щодо злочинів агресії та воєнних злочинів, а також встановлення персональної відповідальності кожного воєнного злочинця.

📊 Руслан Кравченко має понад 11 років досвіду роботи в органах прокуратури. До цього він очолював Державну податкову службу, а також працював головою Київської обласної військової адміністрації (ОВА).

📅 Його кандидатуру на посаду підтримала Верховна Рада 273 голосами, ухваливши подання шостого президента України Володимира Зеленського.

Посада генерального прокурора залишалась вакантною з моменту звільнення Андрія Костіна 31 жовтня 2024 року.