рф заявляє про успіхи проєкту «Рассвет» на тлі масової втрати супутників

Компанія на росії «Бюро 1440» заявила про випередження графіка зі створення низькоорбітального супутникового зв’язку «Рассвет». Часто росЗМІ називають цей проєкт – аналогом «Starlink». Заява прозвучала на тлі серйозних технічних відмов запущених космічних апаратів, повідомляє видання The Moscow Times.

Глава «ИКС Холдинга» Олексій Шелобков стверджує, що виробничі процеси перебувають під повним контролем інженерів. За його словами, усі технологічні ризики проєкту залишаються «керованими та передбачуваними».

Він додав, що компанія вже у серпні перейшла до випробувань системи замість раніше запланованого вересня.

📉 Фіаско на орбіті за даними американських аналітиків

Оптимістичні звіти російської сторони прямо суперечать супутниковим даним спостереження. За інформацією Інституту вивчення війни (ISW), жоден із 16 апаратів запущеної 19 липня партії не досяг розрахункової висоти 870 кілометрів.

Більшість супутників залишилися на висотах 300–400 кілометрів. При цьому траєкторія багатьох апаратів продовжує неконтрольовано знижуватися.

Щонайменше два російські супутники зараз входять у щільні шари атмосфери для подальшого згоряння. Аналогічні збої спіткали й березневий запуск апаратів. До кінця серпня лише 12 із 16 супутників змогли зафіксуватися на висоті 550 кілометрів.

За розрахунками ISW, загалом на штатні робочі орбіти вийшли лише 37,5% від усіх відправлених у космос апаратів «Рассвета».

Експерти інституту наголошують, що систематичні аварії призведуть до зриву термінів розгортання всього космічного угруповання.

➡️Тестування на залізниці та спроба замінити «Starlink»

Попри очевидні втрати апаратів, керівництво холдингу заявляє про початок тестування наземного обладнання споживачами. Шелобков повідомив, що перший дослідний термінал зв’язку змонтували на потязі компанії «РЖД».

Його польові випробування планують розпочати «найближчим часом». москва екстрено розробляє проєкт «Рассвет» як власну технологічну заміну системі «Starlink».

Нагадаємо

Раніше компанія «SpaceX» вимкнула роботу терміналів для окупаційних військ після офіційного звернення колишнього міністра оборони України Михайла Федорова.

Це рішення практично повністю позбавило російські підрозділи стійкого супутникового управління на фронті.

Комерційну експлуатацію власної мережі росія обіцяла розпочати у 2027 році. Диктатор на росії володимир путін публічно переконував, що розробка «нічим не поступається» технологіям Ілона Маска.

👉 Також раніше стало відомо, що Сили оборони під ранок 15 серпня ракетами FP-5 Flamingo уразили ракетно-космічний центр (РКЦ) “Прогресс” у Самарі. Яке значення для космічної галузі ворога має це підприємство та чому це може пригальмувати розвиток супутникової програми “Рассвет”